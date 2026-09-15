به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری ظهر سهشنبه در دیدار با نخبگان و فعالان گردشگری استان سمنان که در سالن هلال احمر گرمسار برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و سرمایه اجتماعی کشور گفت: اگر از اعتماد، رضایت و اطمینان خاطر مردم برخوردار نباشیم، با مشکل روبهرو خواهیم شد و باید از سرمایه اجتماعی صیانت کنیم.
وی، استان سمنان را خطهای ارزشمند، تاریخی و سرشار از فرصتهای بینظیر دانست و اظهار کرد: ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای رمضان و رهبر شهید که با خون خود امنیت را به ارمغان آوردند، رسالت همگانی است.
صالحی امیری با بیان اینکه خون شهدا سبب عزتمندی امروز ایران اسلامی شده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی و انسجام هستیم و اگر باور داریم نیروهای مسلح ما توانستهاند دشمن را در خلیج فارس محاصره کنند تا دنیا به این توان اذعان کند، باید به این وفاق ببالیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برخی جریانهایی که خواستار به زانو درآوردن نظام اسلامی در خیابان و فضای مجازی بودند، بیان کرد: کسانی که چنین خواستهای داشتند، امروز کجا هستند و جمهوری اسلامی ایران امروز کجا قرار دارد؟
صالحیامیری ادامه داد: نیروهای مسلح ما امروز از توانی برخوردار هستند که توانستند آنچه را میخواستند به دشمن تحمیل کنند.
مردم در کنار نیروهای مسلح، ضلع اقتدار کشور هستند
وی دومین ضلع اقتدار کشور در کنار نیروهای مسلح را مردم مقتدر و حاضر در صحنه دانست و تأکید کرد: نیروهای حاضر در میدان، بزرگترین سرمایه و ضلع سوم اقتدار و دارایی ایران، یعنی دولتمردان و حاکمیت هستند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی بزرگترین دارایی ما است، تأکید کرد: اگر از اعتماد، رضایت و اطمینان خاطر مردم برخوردار نباشیم، با مشکل روبهرو خواهیم شد؛ بنابراین حفظ سرمایه اجتماعی یک ضرورت است.
وی با تأکید بر اینکه دولت هیچ شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست، گفت: به مردم اعلام میکنیم که دولت در دو سال اخیر همه توان خود را بسیج کرده تا مطالبات مردم تأمین شود.
دولت تلاش کرد خدمترسانی متوقف نشود
صالحیامیری با بیان اینکه کشورمان دو سال سخت و دشوار را پشت سر گذاشته است، اظهار کرد: دولت از روز نخست با دشواریهای بسیاری روبهرو شد، بهگونهای که هر روز با یک ماجرا مواجه بود، اما تلاش کرد خدمترسانی به مردم متوقف نشود.
وی در ادامه استان سمنان را مهد ظرفیتها و فرصتهای حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی دانست و تأکید کرد: میزبانی میلیونها زائر رضوی در این استان، از جمله ظرفیتها و البته مزیت خادمالرضایی برای مردم این استان است.
مردم حافظان اصلی میراث فرهنگی و محیط زیست هستند
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: اگر امروز میراث فرهنگی ما با ۴۳ هزار اثر ثبت ملی در ایران میدرخشد، به این دلیل است که مردم و نهادهای مردمی در کنار ما هستند.
صالحیامیری با تأکید بر نقش مردم در صیانت از میراث فرهنگی و محیط زیست، گفت: حافظان اصلی میراث فرهنگی و محیط زیست، مردم هستند و سیاست قطعی ما در مجموعه وزارت میراث فرهنگی، واگذاری امور به مردم است.
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