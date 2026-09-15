به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران از همه طرفهای درگیر در مناقشه جاری منطقهای خواست بهطور کامل به قوانین بینالمللی پایبند باشند و درگیریها را متوقف کنند. این درخواست پس از مجموعهای از حملات مرگبار هوایی آمریکا در جنوب ایران مطرح شد؛ حملاتی که یک مراسم عروسی و یک خانه مسکونی را هدف قرار داد و به شهید و زخمی شدن خانوادههای غیرنظامی از جمله زنان و کودکان منجر شد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب گفت: این حملات بار دیگر یادآور هزینه انسانی درگیری است. غیرنظامیان باید در همه شرایط مورد حفاظت قرار گیرند و همواره باید مراقبت لازم برای مصون ماندن غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از پیامدهای خصومتها انجام شود.
با وجود ادعای آمریکا بر اینکه نیروهای نظامی این کشور غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند، در اول سپتامبر، یک حمله هوایی آمریکا به خانهای در شهر کوهستک در استان هرمزگان اصابت کرد؛ خانهای که بنا بر گزارشهای معتبر و اطلاعات بهدستآمده توسط کمیته حقیقتیاب، مراسم عروسی در آن در جریان بوده است. رسانههای ایرانی گزارش دادند که در این حمله پنج نفر از جمله دو کودک و یک زن شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
در ۳۰ ژوئیه نیز یک حمله هوایی یک خانه مسکونی در شهر قشم، در استان هرمزگان را ویران کرد. بنا بر گزارشها، در این حمله یک مرد، یک زن و پسر دو ساله آنها شهید و دو فرزند دیگر این خانواده زخمی شدند.
مکس دو پلس، عضو کارشناس کمیته حقیقتیاب گفت: تکرار حملات هوایی که به تلفات غیرنظامیان منجر میشود، پرسشهای جدی درباره این موضوع ایجاد میکند که آیا همه اقدامات لازم برای پایبندی به تعهدات کشورها تحت قوانین بینالمللی، از جمله انجام تمام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان، صورت میگیرد یا خیر.
همه طرفهای درگیر موظف هستند تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه را رعایت کنند؛ از جمله اصول تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامیان، تناسب و احتیاط. رعایت نکردن تعهدات ناشی از قوانین بینالمللی میتواند موجب مسئولیت بینالمللی از جمله در ارتباط با ارتکاب جنایات جنگی شود.
ویویانا کریستسویچ یکی دیگر از اعضای کارشناس کمیته گفت: حملات علیه غیرنظامیان باید موجب بررسی عمیق رویدادها، روشهای مورد استفاده و پیامدهای آنها شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری و حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان تضمین شود. ادامه حملات میتواند رنج مردم را عمیقتر کند و طرد سیاسی و اجتماعیاقتصادی جوامعی را که از پیش برای بقا با مشکلات جدی روبهرو هستند، تشدید کند.
کمیته حقیقتیاب بر اهمیت حیاتی دسترسی کامل و بدون مانع ناظران مستقل حقوق بشر، روزنامهنگاران و بازرسان تأکید کرد؛ از جمله برای تأمین و حفظ شواهد مهمی که میتواند در روند پاسخگویی و رسیدگی به مسئولیتها مورد استفاده قرار گیرد.
کمیته حقیقتیاب بار دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست فوراً برای توقف درگیری نظامی و کاهش تنشها اقدام دیپلماتیک انجام دهند و گفتوگویی معتبر و مبتنی بر حسن نیت را درباره صلح، حقوق بشر، عدالت و مشارکت برابر در امور سیاسی و عمومی از سر بگیرند.
این گفتوگو باید فراگیر باشد و مشارکت معنادار زنان، کودکان، جوانان و اقلیتهای ایران را تضمین کند. همه طرفهایی که نفوذ و قدرت تأثیرگذاری دارند باید فوراً برای پایان دادن به درگیری و جلوگیری از رنج بیشتر غیرنظامیان اقدام کنند.
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