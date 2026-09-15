به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت برنت در معاملات روز سهشنبه به بیش از ۱۰۷ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز بالای ۱۰۳ دلار معامله شد. بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت انرژی در شرایطی رخ داده که بازارهای جهانی از قبل با نگرانی درباره تورم و نرخ بهره روبهرو هستند. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا امروز از مرز ۵.۰۲ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید. افزایش بازده اوراق به معنای بالا رفتن هزینه تأمین مالی است و میتواند جذابیت سهام و سایر داراییهای پرریسک را کاهش دهد.
در بازار سهام نیز نشانههایی از افزایش احتیاط سرمایهگذاران دیده میشود. معاملات آتی شاخصهای اصلی آمریکا عمدتاً کاهشی بود و بازارهای آسیایی نیز تحت تأثیر نگرانیهای مربوط به رشد هزینه انرژی، نرخ بهره و چشمانداز اقتصاد جهانی قرار گرفتند.
رویترز گزارش داده است که سرمایهگذاران اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیم فدرال رزرو چشم دوختهاند. طبق نظرسنجی این خبرگزاری، ۸۵ درصد اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر، نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد و آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد برساند.
افزایش قیمت نفت یکی از عوامل اصلی تغییر انتظارات درباره سیاست پولی آمریکا است؛ زیرا انرژی گرانتر میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و کار فدرال رزرو برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی را دشوارتر کند.
در همین حال، بازار اوراق قرضه نیز تحت فشار قرار گرفته است. رویترز گزارش داده که بازار جهانی اوراق با چشمانداز افزایش نرخ بهره و نگرانی از تداوم تورم ناشی از قیمت بالای انرژی، با فروش مواجه شده است. برخی سرمایهگذاران هشدار میدهند که حتی در صورت افزایش نرخ بهره در نشست جاری فدرال رزرو، ریسک اصلی میتواند در ماههای آینده و در صورت تداوم فشارهای تورمی نمایان شود.
افزایش قیمت نفت همچنین فشار بیشتری بر ارزها و اقتصادهای واردکننده انرژی وارد کرده است. در هند، برای نمونه، رویترز گزارش داده که افزایش قیمت نفت و رشد بازده اوراق آمریکا میتواند فشار بر روپیه و بازار اوراق این کشور را افزایش دهد.
به این ترتیب، بازارهای جهانی در شرایطی وارد روزهای حساس سیاستگذاری پولی شدهاند که سه عامل مهم یعنی نفت بالای ۱۰۰ دلار، بازده بالای اوراق و نگرانیهای تورمی همزمان بر تصمیم سرمایهگذاران اثر میگذارند.
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