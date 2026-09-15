به گزارش خبرنگار مهر، م های فوتبال گل گهر ایران و الجزیره امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز سه شنبه ۲۴ شهریور و از ساعت ۱۷:۱۵ با قضاوت رستم لوتفولین از ازبکستان در ورزشگاه حصار تاجیکستان به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، محمد حسینی، علیرضا علیزاده، میلاد کُر (کارت زرد)، محمدعرفان معصومی، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، پدرام قاضی‌پور و لوی بن حسین

ترکیب الجزیره:

ارسین دستان‌اوغلو، ویلیان روچا، مامادو کولیبالی، مالکوم اولیویرا، محمد ربیعی، روبن فیلیپه، راویل تاگیر، آنتونی جونیور دنیس، برونو دی اولیویرا، اندرسون تالیسکا و وینیسیوس دِ ملو

بازی کِسِل کننده دو تیم در نیمه اول

در دقیقه ۲۶، وینیسیوس ملو از پشت محوطه جریمه گل‌گهر اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه قدرتمند او با فاصله‌ای اندک از بالای دروازه به بیرون رفت.

۶ دقیقه بعد، بازیکنان الجزیره با ارسال توپ به محوطه جریمه گل‌گهر موقعیت خطرناکی ایجاد کردند که احسان حسینی با دخالت به‌موقع توپ را از منطقه خطر دور کرد؛ با این حال، توپ با فاصله کمی از کنار دروازه راهی بیرون شد.

میلاد کُر در دقیقه ۳۸ به دلیل خطا روی بازیکن الجزیره از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

شاگردان سید مهدی رحمتی در نیمه اول موقعیتی روی دروازه الجزیره خلق نکردند و بیشتر قصد مدیریت بازی را داشتند.