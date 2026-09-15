به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم پورچرمی در دومین جلسه کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی که روز سهشنبه ۲۴ شهریورماه برگزار شد، با اشاره به تهیه پیشنویس چارچوب همکاری میان دو مجموعه افزود: سازمان بهینهسازی آمادگی دارد این چارچوب را با وزارت جهاد کشاورزی نهایی کند و امیدواریم در جلسه آینده با حضور رئیس سازمان بهینهسازی، این موضوع پیگیری شود.
وی با انتقاد از محدود شدن رویکرد کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی به موضوع تأمین سوخت، اظهار کرد: بهینهسازی مصرف انرژی در کشاورزی نباید صرفاً به تأمین سوخت این بخش تقلیل پیدا کند. با توجه به میزان یارانه پرداختی به حاملهای انرژی در بخش کشاورزی، پروژههای بهینهسازی در این حوزه از جذابیت اقتصادی بالایی برخوردارند و میتوان از ظرفیت گواهیهای صرفهجویی انرژی برای اجرای آنها استفاده کرد.
رئیس امور صنعت کشاورزی سازمان بهینهسازی مدیریت راهبردی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق مصرف انرژی در بخشهای مختلف کشاورزی گفت: موضوع امنیت غذایی اهمیت بالایی دارد، اما همه مصرف انرژی در بخش کشاورزی لزوماً به طور مستقیم به امنیت غذایی مربوط نیست. برای نمونه، بخشی از مصرف سوخت گلخانهها مربوط به تولیدات زینتی یا محصولاتی است که با هدف صادرات تولید میشوند و باید درباره هزینه و فایده واقعی مصرف انرژی در این بخشها بررسی دقیقتری انجام شود.
وی همچنین درباره نحوه تخصیص سوخت به ماشینآلات کشاورزی افزود: سازمان با رصد و پایش مصرف موافق است، اما مبنای تخصیص سوخت نباید صرفاً نصب GPS و میزان کارکرد ماشینآلات باشد. به نظر میرسد پهنهبندی، سطح زیرکشت و میزان واقعی فعالیت کشاورزی میتواند مبنای دقیقتری برای تخصیص سوخت باشد.
پورچرمی در پایان با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی بیشتر میان دو مجموعه گفت: برنامههای دستگاههای اجرایی در حوزه بهینهسازی باید به تصویب سازمان بهینهسازی برسد و این سازمان برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد.
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