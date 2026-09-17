به گزارش خبرگزاری مهر، موسیالرضا حاجیبگلو در حاشیه اجلاس سراسری شوراهای کشور در بندرعباس هدف از برگزاری این اجلاس را نمایش وحدت ملی و همبستگی با مردم هرمزگان عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط استان هرمزگان، اظهار کرد: این استان همچنان درگیر آثار و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی است و این وضعیت، زیرساختهای شهری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به جمعیت ۷۰۰ هزار نفری بندرعباس، افزود: وضعیت زیرساختهای شهری این شهر با توجه به جایگاه هرمزگان به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی کشور، نیازمند رسیدگی و حمایت بیشتری است.
حاجیبگلو با اشاره به اقدامات شهرداری بندرعباس در شرایط موجود، گفت: شهرداری با وجود محدودیت منابع در میدان حضور داشته و خدمات ارزندهای ارائه کرده است، اما شرایط کنونی زیرساختهای استان قابل قبول نیست.
وی از تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری مسائل هرمزگان خبر داد و افزود: این کمیته با حضور شهردار و رئیس شورای شهر بندرعباس تشکیل شده و موضوعاتی از جمله راهکارهای قانونی جذب منابع ملی، بازنگری در نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده و بهرهگیری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع مستقر در استان را دنبال میکند.
رئیس شورای عالی استانها، بیان کرد: موضوعات مربوط به هرمزگان از طریق وزرا و ریاست جمهوری نیز پیگیری خواهد شد تا ظرفیتهای ملی برای رفع مشکلات زیرساختی استان مورد استفاده قرار گیرد.
حاجیبگلو وضعیت بافت فرسوده بندرعباس را از دیگر مسائل مهم این شهر دانست و گفت: بیش از ۴۰ درصد بافت شهری بندرعباس فرسوده است و این وضعیت از نگاه مسئولان ملی پذیرفتنی نیست.
وی بر ضرورت بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده بندرعباس تأکید کرد و افزود: برای حل این مسئله باید از ظرفیتهای ملی و ارتباطات موجود استفاده شود و عزم جدی برای نوسازی شکل گیرد.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه به مصوبات ملی اجلاس سراسری شوراهای کشور اشاره کرد و گفت: تدوین سند توسعه ورزشی با همکاری وزارت ورزش در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
حاجیبگلو افزود: هدف این است که با تصویب این سند در هیئت دولت یا مجلس، یک الگوی جامع و یکپارچه برای توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور تدوین و ابلاغ شود.
وی همچنین از پیگیری اصلاح قانون انتخابات مجلس خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اصلاحیهای که در حال پیگیری است، اعضای شوراهای شهر میتوانند بدون استعفا از سمت خود در حوزههای انتخابیهای غیر از محل عضویتشان برای انتخابات مجلس نامزد شوند.
رئیس شورای عالی استانها، خاطرنشان کرد: این موضوع میتواند زمینه افزایش مشارکت و استفاده بیشتر از ظرفیت نخبگان محلی را فراهم کند.
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