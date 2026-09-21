به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تحلیلگران بازارهای جهانی، بازار جهانی طلا هفته جدید را در شرایطی محتاطانه آغاز کرد. قیمت هر اونس طلای نقدی در محدوده ۴۳۷۹ دلار قرار گرفت و معاملهگران همچنان در انتظار مشخصشدن مسیر سیاست پولی آمریکا و تحولات سیاسی هستند.
مهمترین عامل فشار بر طلا، موضع فدرال رزرو است. بانک مرکزی آمریکا با افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره، نشان داد که مبارزه با تورم همچنان در اولویت قرار دارد. نرخهای بهره بالا معمولاً به زیان طلا تمام میشود، زیرا این فلز برخلاف اوراق و سپردهها سود دورهای ایجاد نمیکند.
با این حال، کاهش بازده اوراق خزانهداری و تضعیف دلار در روزهای اخیر بخشی از فشار فروش بر طلا را کاهش داده است. افت ارزش دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر میکند و میتواند به افزایش تقاضا منجر شود.
چشم بازار به ترامپ و شی
یکی از مهمترین رویدادهای این هفته، دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ است. نتیجه مذاکرات روسای جمهوری آمریکا و چین میتواند بر فضای ریسک در بازارهای جهانی اثر بگذارد.
کاهش تنش تجاری میان دو کشور ممکن است بخشی از تقاضا برای داراییهای امن را کاهش دهد، در حالی که تشدید اختلافات میتواند نگرانیها درباره اقتصاد جهانی را افزایش داده و به نفع طلا تمام شود.
خاورمیانه همچنان تعیینکننده است
تحولات ایران و خاورمیانه نیز همچنان در کانون توجه معاملهگران قرار دارد. افزایش تنشهای منطقهای معمولاً تقاضا برای طلا بهعنوان دارایی امن را افزایش میدهد، اما در شرایط فعلی اثر بحران بر طلا پیچیدهتر شده است.
افزایش قیمت انرژی در صورت تشدید درگیریها میتواند تورم جهانی را بالا ببرد و در مقابل، احتمال تداوم سیاستهای پولی انقباضی را بیشتر کند؛ عاملی که میتواند مانع رشد سریع طلا شود.
طلا در انتظار محرک بعدی
در مجموع، بازار طلا فعلاً میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ نرخهای بهره بالا و بازده اوراق از یک سو و ریسکهای ژئوپلیتیکی و ضعف دلار از سوی دیگر.
به همین دلیل، ثبات فعلی قیمت را میتوان نشانه احتیاط معاملهگران دانست. در روزهای پیش رو، مسیر دلار، بازده اوراق و اخبار مربوط به آمریکا، چین و خاورمیانه میتواند جهت بعدی بازار طلا را مشخص کند.
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