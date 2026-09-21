به گزارش خبرنگار مهر ، رضا مقاتلی دوشنبه شب در بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان دشتی اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید با جدیت بیشتری موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را دنبال کنند و اجازه ندهند تخلفات ساختمانی از مرحله اولیه احداث گسترش پیدا کند.

وی بر ضرورت فعال شدن گشت‌های نظارتی در سطح شهرها تأکید کرد و افزود: گشت‌های نظارتی باید به‌صورت مستمر وضعیت ساخت‌وسازها را رصد کنند تا در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی در همان مراحل اولیه انجام شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در چارچوب قانون و با جدیت انجام شود و دستگاه‌های مسئول ضمن تقویت نظارت، بصورت هدفمند و قانونی از شکل‌گیری تخلفات جدید پیشگیری کنند.