به گزارش خبرنگار مهر ، رضا مقاتلی دوشنبه شب در بررسی ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان دشتی اظهار کرد: دستگاههای متولی باید با جدیت بیشتری موضوع ساختوسازهای غیرمجاز را دنبال کنند و اجازه ندهند تخلفات ساختمانی از مرحله اولیه احداث گسترش پیدا کند.
وی بر ضرورت فعال شدن گشتهای نظارتی در سطح شهرها تأکید کرد و افزود: گشتهای نظارتی باید بهصورت مستمر وضعیت ساختوسازها را رصد کنند تا در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی در همان مراحل اولیه انجام شود.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز باید در چارچوب قانون و با جدیت انجام شود و دستگاههای مسئول ضمن تقویت نظارت، بصورت هدفمند و قانونی از شکلگیری تخلفات جدید پیشگیری کنند.
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