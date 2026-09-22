رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک کرناچی و حذف یکی از نقاط ورود فاضلاب به رودخانه قره‌سو خبر داد.

وی با اشاره به تداوم اقدامات آبفا برای کاهش ورود فاضلاب به قره‌سو اظهار کرد: عملیات اصلاح شبکه در محدوده حاشیه این رودخانه و شهرک کرناچی با هدف جلوگیری از ورود پساب و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: در جریان اجرای این پروژه، ۷۵ متر لوله به قطر ۶۰۰ میلی‌متر در شبکه فاضلاب اجرا شد و با تکمیل عملیات، یکی از مجاری ورود فاضلاب به رودخانه که در طرح ساماندهی قره‌سو مورد توجه قرار داشت، از مدار حذف شد.

داودی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی آبفا در قبال ساماندهی و بهسازی رودخانه قره‌سو تصریح کرد: حذف نقاطی که فاضلاب را به این رودخانه منتقل می‌کنند، از اقدامات مهم شرکت برای ارتقای وضعیت بهداشتی و زیست‌محیطی قره‌سو است و این موضوع در چارچوب وظایف آبفا با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی رودخانه قره‌سو تنها به مسائل زیست‌محیطی محدود نمی‌شود و می‌تواند زمینه بهبود سیمای شهری و ایجاد ظرفیت‌های تازه گردشگری در کرمانشاه را نیز فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ادامه داد: دستیابی به وضعیت مطلوب در ساماندهی قره‌سو نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها می‌تواند روند اجرای اقدامات مرتبط با این رودخانه را تسهیل کند.