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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

۱۰۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار شادگان توزیع شد

۱۰۰۰ بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار شادگان توزیع شد

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان از توزیع یک‌ هزار بسته کیف و لوازم‌التحریر میان دانش‌ آموزان تحت پوشش کمیته امداد شادگان خبر داد.

حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: یک‌ هزار بسته کیف و لوازم‌ التحریر میان دانش‌ آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شادگان توزیع شد.

وی ادامه داد: چه بهتر که همزمان با بازگشایی مدارس با اجرای چنین برنامه‌ هایی بتوانیم بخشی از نیازهای دانش‌آموزان و خانواده‌ های آنان را برطرف کنیم و زمینه حضور بانشاط و بدون دغدغه آنان را در مدارس فراهم آوریم.

عفری‌ همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌ های جهادی و خیران در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات چشم و دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: در قالب چندین برنامه جهادی خدمات مختلفی به مددجویان و اقشار کم‌برخوردار شهرستان ارائه شده است.

سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه از تلاش‌ ها و پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از مددجویان کمیته امداد شهرستان تشکر و قدردانی کرد و گفت:اقدامات مدیرکل کمیته امداد استان و رئیس امداد شادگان و مجموعه همکاران و همچنین تمامی خیران، بانیان، گروه‌های جهادی و همه متولیان و دست‌ اندرکارانی که در اجرای این برنامه و حمایت از مددجویان کمیته امداد نقش و مشارکت دارند شایسته تقدیر است.

کد مطلب 6955492

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