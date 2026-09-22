حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: یک‌ هزار بسته کیف و لوازم‌ التحریر میان دانش‌ آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شادگان توزیع شد.

وی ادامه داد: چه بهتر که همزمان با بازگشایی مدارس با اجرای چنین برنامه‌ هایی بتوانیم بخشی از نیازهای دانش‌آموزان و خانواده‌ های آنان را برطرف کنیم و زمینه حضور بانشاط و بدون دغدغه آنان را در مدارس فراهم آوریم.

عفری‌ همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌ های جهادی و خیران در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات چشم و دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: در قالب چندین برنامه جهادی خدمات مختلفی به مددجویان و اقشار کم‌برخوردار شهرستان ارائه شده است.

سرپرست فرمانداری شادگان در ادامه از تلاش‌ ها و پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از مددجویان کمیته امداد شهرستان تشکر و قدردانی کرد و گفت:اقدامات مدیرکل کمیته امداد استان و رئیس امداد شادگان و مجموعه همکاران و همچنین تمامی خیران، بانیان، گروه‌های جهادی و همه متولیان و دست‌ اندرکارانی که در اجرای این برنامه و حمایت از مددجویان کمیته امداد نقش و مشارکت دارند شایسته تقدیر است.