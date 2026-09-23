به گزارش خبرنگار مهر، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در گروه دوم مرحله مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان با نمایندگان تایلند، ژاپن، چین و سنگاپور به رقابت پرداختند و در این رقابت با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۲.۹۳۹ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و راهی فینال شد.
فینال این ماده ساعت ۶:۲۰ صبح فردا (پنجشنبه ۲ مهر) برگزار خواهد شد.
پیش از این، هیوا افضلی در گروه اول مرحله مقدماتی کانوی تکنفره ۲۰۰ متر زنان با نمایندگان هند، اندونزی، ازبکستان، تایلند و مغولستان به رقابت پرداخت.
افضلی در این رقابت با ثبت زمان ۴۹.۳۰۸ در جایگاه چهارم قرار گرفت و به مرحله رپشاژ راه یافت. طبق گفته مربی تیم ملی کانو، قرار گرفتن افضلی در این رده بر اساس برنامهریزی قبلی بوده است.
مرحله نیمه نهایی این ماده فردا (پنجشنبه ۲ مهر) برگزار خواهد شد.
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صعود تیم دو نفره ایران به فینال کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان
تیم دونفره کایاک دختران ایران با ایستادن در جایگاه سوم مرحله مقدماتی کایاک دو نفره ۵۰۰ متر زنان به فینال راه یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در گروه دوم مرحله مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان با نمایندگان تایلند، ژاپن، چین و سنگاپور به رقابت پرداختند و در این رقابت با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۲.۹۳۹ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و راهی فینال شد.
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