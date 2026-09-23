صعود تیم دو نفره ایران به فینال کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان

به گزارش خبرنگار مهر، الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در گروه دوم مرحله مقدماتی کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان با نمایندگان تایلند، ژاپن، چین و سنگاپور به رقابت پرداختند و در این رقابت با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۲.۹۳۹ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و راهی فینال شد.



فینال این ماده ساعت ۶:۲۰ صبح فردا (پنجشنبه ۲ مهر) برگزار خواهد شد.

پیش از این، هیوا افضلی در گروه اول مرحله مقدماتی کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان با نمایندگان هند، اندونزی، ازبکستان، تایلند و مغولستان به رقابت پرداخت.



افضلی در این رقابت با ثبت زمان ۴۹.۳۰۸ در جایگاه چهارم قرار گرفت و به مرحله رپشاژ راه یافت. طبق گفته مربی تیم ملی کانو، قرار گرفتن افضلی در این رده بر اساس برنامه‌ریزی قبلی بوده است.



مرحله نیمه نهایی این ماده فردا (پنجشنبه ۲ مهر) برگزار خواهد شد.