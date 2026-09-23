به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه، برنامه های هفته دفاع مقدس دانشگاه تهران با برگزاری آئین عطرافشانی و گلباران مزار شهدای گمنام دانشگاه، با حضور محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، جمعی از مدیران، استادان، کارمندان و دانشجویان دو دانشگاه، روز سه شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شد.

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای بعدی، اظهار داشت: سال‌ها پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه گذشته است و هر سالی برای گرامیداشت شهدای گرد هم می‌آمدیم، اما به‌تدریج از حال وهوای آن زمان می‌گذرد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به حضور خود در دوران دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه، افزود: در آن مقطع، بسیاری از رزمندگان با اندوه فراوان پایان جنگ را دنبال می‌کردند. چراکه احساس می‌کردند فرصتی بزرگ را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: در سال‌های پس از آن، بخشی از آن هشدارها و پیش‌بینی‌ها مورد توجه قرار گرفتن و جامعه در مسیر زندگی با برخی از همان آسیب‌ها و چالش‌ها قرار گرفته‌اند. تا آنجا که در سال گذشته، با جنگ ۱۲ روزه و شهادت جمعی از فرماندهان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و دیگر اقشار، بار دیگر فضای ایثار و شهادت در جامعه احیا شد.

امید با اشاره به شهادت استادان دانشگاه تهران، از جمله شهید دکتر لاریجانی و شهید دکتر خرازی و پنج نفر از دانشجویان این دانشگاه، گفت: اگرچه مصیبت‌ها و زندگی‌های یک سال سنگین و جبران‌ناپذیر است، اما باید این حوادث برای همه ما یک تلنگر باشد تا دوباره گرفتار غفلت‌ها و آسیب‌های گذشته نشویم.

دانشگاه تهران کرد: بخش مهمی از مطالب و آرمان‌های دوستانه که به شهادت رسیدند، عدالت و اصلاح امور جامعه بود و ما باید در پیچ‌وخم‌های زندگی، نسبت به این آرمان‌ها حساس باشند. گاهی اوقات در شرایط ممکن، از عدالت فاصله می‌گیریم، تصمیم‌هایی می‌گیرم یا سخنانی می‌گویم که اگر باور داشته باشم در محضر شهدا هستیم، شاید رفتار کنیم و تصمیم‌های متفاوتی داشته باشیم.

امید در پایان با بیان اینکه خون شهدای آخر، مانند خون شهدای دفاع مقدس، می‌توانند زمینه ساز توجه مجدد جامعه به آرمان‌های شهدا باشند، امیدواری کنند که دانشگاهیان آحاد جامعه پاسدار خون شهدا و ادامه دهندگان مسیر آنها هستند.

سیدرضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای بعدی، بر لزوم توجه به سیره و وصایای شهدا در زندگی و مسئولیت‌های اجتماعی متفاوت برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نزدیک به خود با شماری از شهدای دفاع مقدس افزود: با مرور زندگی شهدا، چه شهدای دوران دفاع مقدس و چه شهدایی که در سال‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند، می‌توانم دفاع کنم که این مسیر ادامه دارد و انسان‌هایی برای ارزش‌ها و آرمان‌های خود به میدان می‌آیند.

رئیس کرمی بزرگ برای برگزاری برنامه‌های ویژه شهدای ارزشمند است، اظهار داشت: مهم‌تر از برگزاری این مراسم‌ها، آن‌ها هستند که در رفتار و عملکرد خود، به‌ویژه در جایگاه‌های مسئولیتی، امانتدار و پایبند به خون شهدا، اهداف و مسیرهایی که می‌توانند خود را بر اساس وصایای شهدا قرار دهند.

آئین آغازین هفته دفاع مقدس، پس از اقامه نماز ظهر و عصر و به‌صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل مزار شهدای گمنام دانشگاه تهران برگزار شد و حاضران با عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط دانشگاه، ایجاد گفتمان جهاد تبیین، گرامیداشت شهدای دانشگاهی و تبیین نقش دانشگاه تهران در پیروزی‌های دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دفاع در ماه رمضان، از ۳۱ شهریورماه تا هفتم مهرماه می‌شود.