تربیت نسل آینده، رسالت بزرگ آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان سمنانی به مناسبت نخستین روز از سال تحصیلی جدید، یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین دیگر شهدای انقلاب اسلامی را همزمان با این روز گرانقدر، گرامی داشت و ابراز کرد: تقارن اول مهر با هفته دفاع مقدس، تقارنی معنوی است.

وی با بیان اینکه تبیین راه شهدا برای دانش آموزان یکی از رسالت های آموزش و پرورش است، افزود: تربیت صحیح و شناخت مسیر حق یکی از مهمترین اقداماتی است که آموزش و پرورش می تواند صورت دهد.

امام جمعه سمنان تربیت نسل آینده ساز ایران اسلامی و مدیران فردای کشورمان را رسالت بزرگ آموزش و پرورش دانست.

مطیعی خواستار توجه معلمان به مقوله تربیت معنوی دانش آموزان شد و ابراز کرد: مدرسه تنها جای حل مسئله نیست بلکه مکان انسان سازی است.

وی دانش آموزان ایران اسلامی را جوانانی بصیر دانست که آینده این نظام اسلامی در دستان آنان قرار دارد و افزود: دانش‌آموزان باید تلاش کنند در جبهه خیر، حق و نور قرار بگیرند و با شناخت درست دشمن، مسیر خود را در دنیای امروز پیدا کنند