به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی عصر چهارشنبه در نشست «توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین‌بخشی» با اشاره به اهمیت تقویت اقتصاد روستاها اظهار کرد: اگر بتوانیم روستاهای استان را از نظر درآمدی تقویت کنیم، قطعاً از مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته خواهد شد.

فرماندار گچساران افزود: هر اقدام و تصمیمی که برای روستاها گرفته می‌شود باید در نهایت به نتیجه عملی منجر شود، چرا که اجرای طرح‌های نیمه‌کاره و کلنگ‌زنی پروژه‌هایی که سرانجام مشخصی ندارند، موجب دلسردی مردم می‌شود.

وی با اشاره به یکی از پروژه‌های معطل‌مانده در گچساران گفت: در سفر گذشته مسئولان کشوری به استان و شهرستان گچساران، اقدامات خوبی انجام شد که یکی از آنها کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ کیلوواتی با مشارکت بنیاد علوی و مردم بود.

مقیمی ادامه داد: زمین این نیروگاه تأمین و سند آن نیز به نام بنیاد واگذار شد، اما متأسفانه پس از مراسم کلنگ‌زنی، اقدام دیگری برای اجرای پروژه انجام نشد و این مسئله موجب دلسردی شدید مردم شد.

ضرورت جلوگیری از آسیب به اعتماد روستاییان

فرماندار گچساران با تأکید بر ضرورت توجه به اعتماد عمومی در اجرای طرح‌های روستایی گفت: مردم روستاها بضاعت مالی بالایی ندارند و در فرآیند دریافت تسهیلات و تأمین ضمانت‌های بانکی نیز با موانع جدی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: وقتی وعده‌ای به مردم داده می‌شود اما عملیاتی نمی‌شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و این مسئله حتی در پروژه‌های بعدی نیز اثرگذار است؛ به‌گونه‌ای که اهالی روستاهای مجاور به دلیل بی‌سرانجام ماندن طرح‌های قبلی، ممکن است از مشارکت و همکاری در طرح‌های جدید خودداری کنند.

مقیمی با اشاره به ظرفیت مشاغل خرد روستایی اظهار کرد: با تسهیلات ۲۰۰، ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی می‌توان زمینه ایجاد مشاغل خرد، از جمله دامداری‌های کوچک چندرأسی را فراهم کرد و به اقتصاد خانوارهای روستایی رونق داد.

وی افزود: نباید متقاضیان تسهیلات را درگیر بروکراسی‌های طاقت‌فرسا کرد؛ به‌گونه‌ای که فرد بخش عمده تسهیلات را هزینه کرده باشد اما برای دریافت بخش پایانی وام، حتی مبلغی مانند ۳۰ میلیون تومان، با موانعی مواجه شود که از ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری خود پشیمان شود.

فرماندار گچساران ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، تصمیمات اتخاذشده برای توسعه روستاها از مرحله وعده و مصوبه عبور کرده و به طرح‌های عملیاتی و پایدار برای آبادانی مناطق روستایی تبدیل شود.