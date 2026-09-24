ثبت اولین تصادف فوتی مهر ماه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: ترافیک صبحگاهی روز پنجشنبه در هر سه مسیر اصلی پایتخت عادی و روان است.

وی افزود: با وجود روان بودن تردد در معابر اصلی رانندگان باید همچنان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه کامل به مسیر مقابل را داشته باشند.

سرهنگ شریفی در ادامه گفت: متاسفانه حوالی ساعت ۰۲:۳۰ بامداد یک فقره تصادف فوتی در بزرگراه شهید لشگری به غرب «پل صنایع هوایی» رخ داد.

وی اظهار کرد: در این حادثه ناگوار یک دستگاه سواری کوئیک به علت «عدم توجه به جلو» با نیوجرسی حاشیه بزرگراه برخورد کرده که راننده پس از انتقال به بیمارستان فیاض بخش فوت کرده است.جزئیات بیشتر وقوع این تصادف فوتی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان توصیه کرد: رانندگان محترم هنگام رانندگی حتی یک لحظه از مسیر پیش‌ رو غافل نشوید چرا که کوچک ‌ترین بی‌ توجهی می‌تواند فرصت جبران را از شما بگیرد و حادثه‌ای تلخ و جبران ‌ناپذیری را رقم بزند. با حفظ تمرکز، رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر برای سلامت خود و دیگران مسئولانه رانندگی کنیم.