تارقلی زاده: دلایل ناکامی تیم امید ریشه یابی می شود؛ هدف المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی تارقلی‌زاده درباره عملکرد تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: ابتدا باید بابت شکست مقابل کره شمالی و حذف از این رقابت‌ها، به سهم خودم از مردم و اهالی فوتبال عذرخواهی میکنم.

وی ادامه داد: برنامه ما برای تیم امید، یک پروسه بلندمدت بود و بازی‌های آسیایی ناگویا نخستین گام این مسیر محسوب می‌شد. خوشبختانه ریاست فدراسیون و سایر ارکان مرتبط در این مدت تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط مناسب و برگزاری اردوهای آماده‌سازی به کار گرفتند و اردوهای خوبی نیز برگزار شد.

تارقلی‌زاده افزود: تیم ما مسابقات را با پیروزی خوب مقابل امارات آغاز کرد. در دیدار برابر چین، نایب‌قهرمان جام ملت‌های آسیا، نیز عملکرد قابل قبولی داشتیم و تا پیش از بازی‌های امروز صدرنشین گروه بودیم. مقابل کره شمالی با گلی که به ثمر رساندیم آغاز خوبی داشتیم، اما افت محسوس تیم در دقایق پایانی نیمه نخست و نیمه دوم باید به‌طور دقیق بررسی و دلایل آن مشخص شود.

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: به‌زودی جلسه‌ای برای بررسی این ناکامی برگزار خواهیم کرد تا پس از دریافت گزارش‌ها و توضیحات سرمربی و اعضای کادر فنی، دلایل این نتیجه به‌صورت دقیق ریشه‌یابی شود. به هیچ وجه از این عملکرد این بازی علیرغم مشکلات اماده سازی رضایت نداریم و بار دیگر از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

وی در پایان گفت: حضور تیم زیر ۲۳ سال ایران در بازی‌های آسیایی به پایان رسید و اکنون باید با بررسی دقیق نقاط ضعف و درس گرفتن از این تجربه، تیم را برای رقابت‌های انتخابی المپیک آماده کنیم. از روز نخست نیز تأکید داشتیم که هدف اصلی و بلندمدت این تیم، حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است و باید با استفاده از تجربه این ناکامی، تیم را برای رسیدن به این هدف در بهترین شرایط ممکن قرار بدهیم.