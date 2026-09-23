جرجانی: عذرخواهی می کنم که نتوانستیم افتخاری برای کشورمان کسب کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ف یاسین جرجانی پس از شکست تیم فوتبال امید ایران مقابل کره شمالی و حذف از مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ اظهار کرد: بازی سختی بود و بچه‌ها تمام تلاش‌شان را کردند، اما متأسفانه نشد و نتوانستیم از گروه‌مان صعود کنیم.

وی افزود: خیلی دوست داشتیم این اتفاق بیفتد و تمام تلاش‌مان را کردیم. خیلی برنامه‌ریزی کرده بودیم و تمرینات خوبی داشتیم، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

جرجانی در پایان گفت: من فقط اینجا هستم که از تمام مردم عزیز ایران عذرخواهی کنم که نتوانستیم افتخاری برای ایران‌مان کسب کنیم. انشاالله در دوره‌های بعدی این اتفاق خواهد افتاد.