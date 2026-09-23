حزباوی: جز شرمندگی هرچه بگوییم اضافی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد امین حزباوی پس از شکست ۴ بر یک تیم ملی امید مقابل کره شمالی و حذف از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، اظهار کرد: خیلی بد بازی کردیم و به خاطر همین بازی بد، به شکلی کاملا بد و خیلی زود حذف شدیم. هرچیزی جز ابراز شرمندگی بگویم اشتباه است.
وی افزود: باورمان نمیشود چنین نمایشی بدی داشتیم. آنگونه که در تواناییمان بود در زمین حاضر نشدیم و کاملا حریف بازی خود را به ما دیکته کرد تا به این شکل ببازیم و حذف شویم.
کاپیتان تیم ملی امید توضیح داد: بازهم تاکید میکنم جز شرمندگی هرچه بگوییم اضافی است و دیگر با این عملکرد حرفی برای گفتن نمیماند. از همه مردم ایران عذرخواهی میکنم.
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