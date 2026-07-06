  1. استانها
  2. فارس
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

برپایی موکب اصناف شیراز در قم برای خدمت به زائران امام شهید انقلاب

برپایی موکب اصناف شیراز در قم برای خدمت به زائران امام شهید انقلاب

شیراز- مسئول سازمان بسیج اصناف سپاه فجر فارس گفت:اصناف شیراز با برپایی موکب در مسیر قم - تهران به زائران مراسم وداع با آقای شهید ایران خدمت‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوکوهکی گفت: اتحادیه صنف نانوایان با راه‌اندازی نانوایی سیار، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، پالوده، آبمیوه، کافه‌تریا و کافی‌شاپ با تهیه بستنی و پالوده، اتحادیه فروشندگان عرقیات با تأمین عرقیات و آبلیمو، اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار با اهدای هندوانه، اتحادیه قنادان و یوخه‌پزان با تأمین شکر و اتحادیه مؤسسات حمل ‌و نقل کالا شهرستان شیراز با تأمین خودرو در این موکب مشارکت داشته‌اند.

مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس افزود: این موکب که در اتوبان قم – تهران و در محدوده شهرک سینمایی دفاع مقدس برپا شدهاست تا پایان مراسم تشییع به ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان ادامه می دهد.

کد مطلب 6880995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها