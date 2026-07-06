برپایی موکب اصناف شیراز در قم برای خدمت به زائران امام شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوکوهکی گفت: اتحادیه صنف نانوایان با راهاندازی نانوایی سیار، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، پالوده، آبمیوه، کافهتریا و کافیشاپ با تهیه بستنی و پالوده، اتحادیه فروشندگان عرقیات با تأمین عرقیات و آبلیمو، اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار با اهدای هندوانه، اتحادیه قنادان و یوخهپزان با تأمین شکر و اتحادیه مؤسسات حمل و نقل کالا شهرستان شیراز با تأمین خودرو در این موکب مشارکت داشتهاند.
مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس افزود: این موکب که در اتوبان قم – تهران و در محدوده شهرک سینمایی دفاع مقدس برپا شدهاست تا پایان مراسم تشییع به ارائه خدمات به شرکتکنندگان ادامه می دهد.
نظر شما