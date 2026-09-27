اقامت بازیکنان تیم ملی در هتل لوکس کازان؛ وزیرورزش به استقبال رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم ملی روسیه روز گذشته وارد شهر کازان شد و شاگردان امیر قلعه نویی نخستین جلسه تمرینی خود را در مرکز توسعه فوتبال باشگاه روبین کازان برگزار کردند.

رسانه «sport.business-gazeta» در گزارشی به حضور بازیکنان تیم ملی ایران در شهر کازان پرداخت و نوشت: تیم ملی ایران دو روز پیش از مسابقه وارد کازان شد تا بازیکنان فرصت بیشتری برای سازگاری با شرایط آب‌وهوایی و محیطی داشته باشند. ایران دو روز پیش از سفر به کازان نیز در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی ازبکستان به میدان رفته بود و با نتیجه یک بر ۳ شکست خورد. نکته جالب اینکه تک گل ایران در آن مسابقه را جهانگیر اوروزوف، بازیکن ازبکستانی روبین کازان، به اشتباه وارد دروازه خودی کرد.

کاروان تیم ملی ایران در هتل لوکس «دیون این» مستقر شده است؛ هتلی که فاصله بسیار کمی با ورزشگاه «آک‌بارس آرنا» دارد و بازیکنان می‌توانند به صورت پیاده خود را به محل برگزاری مسابقه برسانند.

اندکی پیش از ورود کاروان تیم ملی ایران به هتل، گروه موسیقی حاضر در محل اجرای برنامه خود را آغاز کرد و قطعاتی از موسیقی ملی روسیه را اجرا کرد.

«ولادیمیر لئونوف» وزیر ورزش جمهوری تاتارستان، پیش از ورود تیم ملی ایران به هتل محل اقامت این تیم رفت و درباره شرایط برگزاری مسابقه گفت: فقط چند روز تا دیدار تیم‌های ملی روسیه و ایران باقی مانده است. ایرانی‌ها کمی زودتر از تیم روسیه به کازان آمدند و با ترکیب کاملی در اینجا حضور دارند. ورود آنها به خوبی و طبق برنامه انجام شد و همه چیز مطابق جدول پیش می‌رود، هرچند همچنان در حال تکمیل مقدمات مسابقه هستیم.

وزیر ورزش تاتارستان اعلام کرد درهای ورزشگاه «آک‌بارس آرنا» از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت مسکو و ۱۷ به وقت تهران به روی هواداران باز خواهد شد. همچنین برای تماشاگران برنامه فرهنگی ویژه‌ای در نظر گرفته شده و گروه‌های موسیقی «کورنی» و «راسا» در این برنامه اجرا خواهند داشت.

اعضای تیم ملی ایران حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها نشدند. مسئولان تیم اعلام کردند بازیکنان و اعضای کادر فنی روز دوشنبه و در جریان نشست خبری و تمرین آزاد، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ خواهند داد.

برای بسیاری از اعضای تیم ملی و فدراسیون فوتبال ایران، این سفر نخستین حضور در کازان نیست. شماری از آنها در سال ۲۰۱۸ و در جریان جام جهانی روسیه نیز در این شهر حضور داشتند؛ جایی که ایران در مرحله گروهی برابر اسپانیا با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

همچنین شاگردان «والری کارپین» در تیم ملی روسیه همچنین در ساختمان جدیدی که همزمان با روز جمهوری تاتارستان افتتاح شده، مستقر خواهند شد. اعضای تیم ملی روسیه قرار است روز دوشنبه وارد کازان شود و در حال حاضر تمرینات خود را در نووگورسک دنبال می‌کند.

لازم به ذکر است که تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه شنبه ۷ مهر به مصاف هم خواهند رفت.