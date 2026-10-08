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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه: سهم فروش خوراک مرغ به ۱۴ درصد رسید

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه: سهم فروش خوراک مرغ به ۱۴ درصد رسید

کرمانشاه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از کسب رتبه دوم کشور با سهم ۱۴ درصدی در فروش خوراک آماده مرغ گوشتی طی شهریورماه خبر داد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس جدیدترین گزارش سامانه بازارگاه، استان کرمانشاه در شهریورماه ۱۴۰۵ توانسته است ۱۴ درصد از مجموع فروش خوراک آماده مرغ گوشتی کشور را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: ثبت این میزان فروش، جایگاه دوم کشور را در این حوزه برای استان کرمانشاه به همراه داشته است و نشان‌دهنده ظرفیت واحدهای تولیدی استان در تأمین و عرضه خوراک مورد نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: این عملکرد حاصل برنامه‌ریزی مناسب، استفاده هدفمند از ظرفیت واحدهای تولیدی و مدیریت زنجیره تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور در استان است.

کریمی خاطرنشان کرد: تأمین پایدار نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه است و حمایت از تولیدکنندگان این بخش با هدف تقویت روند تولید و تأمین نهاده‌ها دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: مدیریت مناسب فرایند تأمین و توزیع نهاده‌های طیور می‌تواند در پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و تسهیل دسترسی آنها به خوراک مورد نیاز نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: استفاده از سامانه بازارگاه با هدف افزایش شفافیت در روند توزیع نهاده‌ها و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به خوراک آماده انجام می‌شود و این سامانه در ساماندهی فرایندهای مرتبط با تأمین نهاده‌های طیور نقش دارد.

کد مطلب 6971793

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