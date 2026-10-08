رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه: سهم فروش خوراک مرغ به ۱۴ درصد رسید

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس جدیدترین گزارش سامانه بازارگاه، استان کرمانشاه در شهریورماه ۱۴۰۵ توانسته است ۱۴ درصد از مجموع فروش خوراک آماده مرغ گوشتی کشور را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: ثبت این میزان فروش، جایگاه دوم کشور را در این حوزه برای استان کرمانشاه به همراه داشته است و نشان‌دهنده ظرفیت واحدهای تولیدی استان در تأمین و عرضه خوراک مورد نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: این عملکرد حاصل برنامه‌ریزی مناسب، استفاده هدفمند از ظرفیت واحدهای تولیدی و مدیریت زنجیره تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور در استان است.

کریمی خاطرنشان کرد: تأمین پایدار نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه است و حمایت از تولیدکنندگان این بخش با هدف تقویت روند تولید و تأمین نهاده‌ها دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: مدیریت مناسب فرایند تأمین و توزیع نهاده‌های طیور می‌تواند در پایداری فعالیت واحدهای تولیدی و تسهیل دسترسی آنها به خوراک مورد نیاز نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: استفاده از سامانه بازارگاه با هدف افزایش شفافیت در روند توزیع نهاده‌ها و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به خوراک آماده انجام می‌شود و این سامانه در ساماندهی فرایندهای مرتبط با تأمین نهاده‌های طیور نقش دارد.