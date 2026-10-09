امام جمعه فومن: تقویت اقتصاد ملی باید در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فومن با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ارزیابی قدرت کشورها نباید صرفاً بر اساس شاخص‌های مادی و نظامی انجام شود، بلکه مؤلفه‌های معنوی، ایمان، اراده ملت‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر معادلات جهانی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به نقش ایمان و معنویت در تقویت قدرت ملت‌ها افزود: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر باورهای دینی و اراده مردم توانسته است در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اثرگذار باشد و محاسبات قدرت‌های بزرگ را با چالش مواجه کند.

امام جمعه فومن با اشاره به نقش جریان‌های مقاومت در تحولات منطقه تصریح کرد: بررسی تحولات منطقه نشان می‌دهد که قدرت واقعی ملت‌ها را نمی‌توان صرفاً با معیارهای متعارف نظامی و اقتصادی سنجید، بلکه اراده، مقاومت و توان ایستادگی در برابر فشارها نیز از عوامل تعیین‌کننده است.

ضرورت تبیین حقوقی ظرفیت‌های راهبردی کشور

داودی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های راهبردی کشور باید با شناخت دقیق حقوق بین‌الملل و بررسی تجربه سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد و متخصصان حقوقی و رسانه‌ها در تبیین ابعاد این موضوع نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور گفت: بررسی سازوکارهای حقوقی مورد استفاده کشورهای مختلف در مدیریت گذرگاه‌های راهبردی می‌تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع کمک کند.

امام جمعه فومن با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: مردم در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها همچنان تاب‌آوری خود را حفظ کرده‌اند، اما گرانی و کاهش قدرت خرید، فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند.

داودی با انتقاد از نوسانات بازار و تأثیرپذیری قیمت کالاهای داخلی از نرخ ارز افزود: در مواردی، کالاها و مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شوند، اما قیمت‌گذاری آنها متأثر از نوسانات ارزی است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت بازار و قیمت‌گذاری را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اقتصادی در قبال معیشت مردم بیان کرد: حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار از مطالبات جدی جامعه است و مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی راهکارهای مؤثر ارائه دهند.

هشدار درباره روند کاهشی جمعیت کشور

امام جمعه فومن با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسئله جمعیت گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت می‌تواند در سال‌های آینده چالش‌های مهمی برای کشور ایجاد کند و برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، باید حمایت از خانواده‌ها و تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار قرار گیرد.

داودی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های جمعیتی افزود: فراهم کردن زمینه ازدواج آسان، استفاده از ظرفیت سالن‌های عمومی برای برگزاری مراسم ازدواج، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند و اجرای قوانین مرتبط با جوانی جمعیت باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به وضعیت جمعیتی گیلان خاطرنشان کرد: مسئولان استانی و شهرستانی باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهبود شاخص‌های جمعیتی را فراهم کنند و اجازه ندهند این مسئله به چالشی جدی برای آینده منطقه تبدیل شود.