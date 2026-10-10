علیرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مسابقات فوتبال خیابانی از ابتدای آبان‌ماه در نقاط مختلف کشور و ادامه آن تا دهه مبارک فجر، اظهار کرد: مسابقات فوتبال خیابانی یا همان گل کوچک با عنوان «جام کوچه» در پنج فاز برگزار می‌شود که در حال حاضر، مرحله نخست این رویداد و ثبت‌نام تیم‌ها در جریان است.

وی با بیان اینکه هیئت‌های ورزش همگانی ۳۱ استان کشور در حال ثبت‌نام تیم‌های متقاضی برای حضور در این رقابت‌ها هستند، افزود: علاقه‌مندان به فوتبال خیابانی با هر سطحی از مهارت می‌توانند تیم‌های خود را تشکیل دهند و بدون محدودیت، در این رقابت‌ها ثبت‌نام کنند.

دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور با تأکید بر اینکه هدف اصلی از برگزاری این رقابت‌ها، ایجاد نشاط اجتماعی است، گفت: رویکرد فدراسیون ورزش‌های همگانی، آوردن ورزش به خیابان‌ها و فراهم کردن زمینه نشاط و شادابی در جامعه است.

مهدوی با اشاره به ضرورت مشارکت همه اقشار و گروه‌های سنی در فعالیت‌های ورزشی بیان کرد: یکی از رویکردهای فدراسیون ورزش‌های همگانی، فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در ورزش است و برگزاری رویدادهای ورزشی خیابانی نیز در همین راستا در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه فوتبال خیابانی یا گل کوچک به دلیل برخورداری از طرفداران فراوان و علاقه‌مندی عمومی به این رشته برای اجرای این طرح انتخاب شده است، افزود: امیدواریم با برگزاری چنین رویدادهایی بتوانیم حال خوب و نشاط بیشتری را به جامعه تزریق کنیم.

دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور درباره روند هماهنگی برای برگزاری جام کوچه نیز توضیح داد: رؤسای کمیته‌های متناظر فوتبال خیابانی یا همان گل کوچک در هیئت‌های ورزش همگانی سراسر کشور، برای اجرای این طرح در اداره‌کل ورزش و جوانان استان سمنان گرد هم آمدند تا هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد انجام شود.

مهدوی با تأکید بر تلاش برای افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی، به‌ویژه ورزش همگانی، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی با مشارکت مردم می‌تواند در تحقق اهداف فدراسیون و گسترش ورزش در جامعه مؤثر باشد.