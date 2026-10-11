چهارمین اهدای عضو سال جاری در کاشان انجام شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام چهارمین اهدای عضو در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: اعضای بدن جناب آقای محمد مهردوست ۶۴ ساله اهل بادرود که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش اهدا شد.

وی ابراز کرد: کبد، کلیه و نسوج این بیمار پس از تایید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده، به بیماران نیازمند عضو حیاتی اهدا گردید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با بیان اینکه هر انسان می‌تواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد، تصریح کرد: این چهارمین مورد اهدای عضو در کاشان طی سال جاری بوده است.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانبخش و طلب مغفرت برای وی، از اقدام نوع‌دوستانه این خانواده در مسیر کمک به هم‌نوعان قدردانی کرد.

گفتنی است علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.