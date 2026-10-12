جزئیات دیدار تاج و دبیر؛از مشکلات مجموعه آزادی تا همکاری مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه به دعوت مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مرکز ملی فوتبال حضور یافت و با وی درباره زمینه‌های همکاری مشترک میان دو فدراسیون دیدار و گفتگو کرد. مهدی تاج روز گذشته با حضور در فدراسیون کشتی، ضمن دیدار با علیرضا دبیر، از امکانات این مجموعه بازدید کرد.



این دیدار در حالی برگزار شد که روز گذشته اخباری درباره برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای میناب در فدراسیون کشتی و حضور مهدی تاج به همین مناسبت منتشر شده بود؛ این در حالی است که اساساً چنین مراسمی در فدراسیون کشتی برگزار نشده بود و حضور رئیس فدراسیون فوتبال در این مجموعه با هدف دیدار با علیرضا دبیر و بازدید از امکانات کشتی انجام شد.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، پس از حضور تاج در فدراسیون کشتی، مسئولان فدراسیون فوتبال و از جمله مهدی تاج چندین بار با علیرضا دبیر تماس گرفتند و از او برای حضور در مرکز ملی فوتبال دعوت کردند. رئیس فدراسیون کشتی نیز در پاسخ به این دعوت و در راستای احترام متقابل، امروز به فدراسیون فوتبال رفت و از امکانات این مجموعه بازدید کرد.



در این نشست، مسائل مشترک دو فدراسیون، از جمله مشکلات زیرساختی مجموعه ورزشی آزادی و مسائل مربوط به تأمین آب و برق، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دو طرف درباره گسترش همکاری‌های مشترک و تدوین تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات دو مجموعه گفتگو کردند.



تاکنون تیم‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور، نساجی، فولاد خوزستان و سپاهان از امکانات بدنسازی و مرکز فیزیوتراپی فدراسیون کشتی استفاده کرده‌اند. با توجه به ظرفیت‌های موجود در فدراسیون کشتی، در چارچوب همکاری‌های مشترک آینده، امکانات دیگری از جمله مرکز هوش مصنوعی فدراسیون کشتی نیز در این تعاملات مورد استفاده قرار گیرد و دامنه همکاری میان دو فدراسیون گسترش یابد.