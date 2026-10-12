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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

سرقت حیوانات باغ وحش دزفول؛ سارقان دستگیر شدند

سرقت حیوانات باغ وحش دزفول؛ سارقان دستگیر شدند

دزفول- فرمانده انتظامی دزفول از شناسایی و دستگیری باند ۶ نفره سارقان باغ‌وحش با کشف ۶ رأس گونه کمیاب بز کوهی سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا ظهر امروز دوشنبه بیان کرد: در پی وقوع سرقت چند رأس حیوان از باغ‌وحش دز، دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ با انجام اقدامات فنی، تسلط اطلاعاتی و بررسی صحنه جرم، هویت و محل اختفای سارقان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه ۴ سارق به همراه ۲ مالخر را در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا در ادامه بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۶ رأس گونه کمیاب بز کوهی کشف کردند که یک رأس از آن‌ها توسط یکی از مالخرها سلاخی شده بود؛ پنج رأس بز کوهی کشف‌شده نیز به باغ‌وحش دز تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول بیان کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

کد مطلب 6975722

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    نظرات

    • محمود نگهداری IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 1
      پاسخ
      لطفاً گوشت گوسفند و بز و گاو و شتر و شترمرغ و بوقلمون و بلدرچين و کبک و قرقاول و مرغ رو در کشتارگاه ها و قصابی های شهرها و روستاهای ایران ارزون کنین تا چنین سرقت ها و سلاخی های وحشتناک از باغ وحش ها، این موزه های زنده ی حیات وحش ایران و منطقه حفاظت شده و دنج در جهت حفظ و ادامه نسل حیوانات وحشی و کمیاب ایران اتفاق نیفته.
      • سعید اکبری IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
        1 0
        چه ربطی به ارزونی گوشت گاو و گوسفند و شتر داره

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