به گزارش خبرنگار مهر، ساره گلی، ظهر دوشنبه در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین که با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس این رویداد، در دفتر استاندار اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های علمی، هنری و فرهنگی استان اظهار کرد: اصفهان در حوزه هنر و صنایع خلاق از پیشینه و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است، اما این ظرفیت‌ها در برخی دوره‌ها آن‌گونه که شایسته بوده، دیده نشده و زمینه کافی برای معرفی و بهره‌گیری از استعدادهای این حوزه فراهم نبوده است.

وی با بیان اینکه شناسایی نخبگان نباید صرفاً به شاخص‌ها و معیارهای متداول در حوزه‌های دانشگاهی و مهندسی محدود شود، افزود: در کنار ظرفیت‌های علمی و صنعتی استان، هنرمندان و فعالان صنایع خلاق نیز از استعدادهایی برخوردارند که شناسایی، حمایت و توانمندسازی آن‌ها می‌تواند به توسعه فرهنگی و اقتصادی اصفهان کمک کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا، طرحی با محوریت شناسایی و توانمندسازی استعدادها در بنیاد نخبگان استان پیشنهاد شد که با نام استاد عرشیان شناخته می‌شود و طی دو سال گذشته به‌صورت رسمی مورد توجه قرار گرفته است.

گلی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای معرفی استعدادهای حوزه‌های مختلف تصریح کرد: ظرفیت‌های مهندسی و صنعتی استان به دلیل برخورداری از سازوکارهای شناخته‌شده‌تر، در بسیاری از موارد امکان بیشتری برای دیده‌شدن دارند؛ درحالی‌که پیشینه هنر و صنایع خلاق اصفهان نیز ظرفیت ارزشمندی است که باید برای شناسایی و معرفی آن برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

وی بر اهمیت نقش‌آفرینی نخبگان در خارج از مرزهای کشور تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای هنری و خلاق می‌تواند زمینه افزایش اثرگذاری آن‌ها در استان، کشور و عرصه بین‌المللی را فراهم کند. این افراد علاوه بر نقش‌آفرینی در حوزه تخصصی خود، می‌توانند به‌عنوان سفیران فرهنگ اصفهان و ایران، توانمندی‌های فرهنگی و هنری کشور را به مخاطبان جهانی معرفی کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به امکان بهره‌گیری از ظرفیت استاد محمود فرشچیان برای حمایت از استعدادهای هنری بیان کرد: لازم است سازوکارهایی فراهم شود تا هنرمندان جوان و مستعد، متناسب با رشته تخصصی و نیازهای حرفه‌ای خود، از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

گلی با اشاره به طیف سنی و تحصیلی استعدادهای مورد توجه در این مسیر افزود: استفاده از ظرفیت‌های حمایتی مرتبط با نام و جایگاه استاد فرشچیان می‌تواند از ۱۸ تا ۳۵ سالگی و حتی در مراحل بالاتر تحصیلی، تا دوره دکتری، مورد توجه قرار گیرد؛ البته تفاوت رشته‌های هنری و ابزارهای مورد استفاده در آن‌ها ایجاب می‌کند حمایت‌ها متناسب با ویژگی‌های هر رشته طراحی شود.

وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از جایگاه فرهنگی و هنری اصفهان خاطرنشان کرد: بخشی از استعدادهای این استان در عرصه‌های علمی، هنری و بین‌المللی حضور دارند و برخی نیز برای شرکت در کنفرانس‌ها یا ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌روند. فراهم‌کردن زمینه حمایت و معرفی این ظرفیت‌ها، فرصتی برای ادای دین به اصفهان و میراث هنری آن است.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان در پایان بر ضرورت پیوند میان شناسایی استعدادها، حمایت هدفمند و معرفی بین‌المللی توانمندی‌های هنری تأکید کرد؛ مسیری که رویداد ملی صنایع خلاق مانوین می‌تواند در تقویت آن نقش‌آفرین باشد.