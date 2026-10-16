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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

کاهش دمای گلستان از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود

کاهش دمای گلستان از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم پایداری نسبی جو در روزهای آینده خبر داد و گفت: از اوایل هفته آینده روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود.

سمیه جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم نسبی پایداری جوی در روزهای آینده خبر داد و اظهارکرد: از اوایل هفته آینده روند کاهش دما در استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی گلستان طی چند روز آینده نسبتاً پایدار خواهد بود.

جعفری افزود: روز یکشنبه با عبور امواج تراز میانی جو، در ارتفاعات استان افزایش ابر رخ می‌دهد و در ساعات بعدازظهر احتمال بارش‌های پراکنده، گاهی همراه با وزش باد وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین با اشاره به شرایط جوی روزهای اخیر بیان کرد: وزش باد و پدیده گردوغبار از جمله پدیده‌های جوی استان در روز جمعه بوده است.

کد مطلب 6979203

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    نظرات

    • رزا IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
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      پاسخ
      از هفته پیش تهران سرد شده و رادیاتور لازمه، ان شاء الله که بارش هم داشته باشیم.

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