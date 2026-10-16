حضرت زینب(س)، الگوی بصیرت و ایثار زنان عشایر

علی پیرجاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک روز پرستار، بر جایگاه والای حضرت زینب(س) در مکتب عاشورا تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش راهبردی حضرت زینب(س) در تکمیل مکتب عاشورا، روایتگری ایشان را درسی ماندگار برای امروز جامعه دانست و جهاد، بصیرت، شجاعت و شهامت را از برجسته‌ترین خصلت‌های آن حضرت برشمرد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با تأکید بر پیوند عمیق ارزش‌های معنوی با زندگی عشایری، ایثار زنان عشایر را ریشه‌گرفته از محبت به اهل بیت(ع) دانست و حضرت زینب(س) را زینت زنان عشایر و مایه افتخار جامعه اسلامی معرفی کرد.

پیرجاهد همچنین نام‌گذاری روز پرستار هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س) را افتخاری ارزشمند برای جامعه پرستاری عنوان کرد.