محکوم به قصاص در خوزستان پس از ۱۵ سال به زندگی بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ اختلافی بر سر یک ملک به نزاعی دسته‌جمعی منجر شد که در جریان آن یک نفر جان خود را از دست داد. پس از وقوع این حادثه، قاتل دستگیر و پس از طی مراحل قانونی به قصاص محکوم گردید.

وی افزود: با وجود ابراز ندامت از سوی محکوم و تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی خیرین و معتمدان برای جلب رضایت اولیای دم، خانواده مقتول در سال‌های گذشته بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند و این موضوع، روند مصالحه را دشوار کرده بود.

دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: در همین راستا، جلسه‌ای با هدف صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم در زندان سپیدار اهواز برگزار شد. که در این نشست، حجت‌الاسلام کوتی بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای مرکز استان، خسروی مدیر زندان مرکزی اهواز، معاونان مدیرکل زندان‌های استان، مدیر انجمن حمایت از زندانیان، جمعی از سران عشایر، معتمدان، خیرین و مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان اهواز حضور داشتند ابعاد مختلف پرونده را مورد بررسی قرار دادند.

وی با اشاره به فضای معنوی این جلسه گفت: حاضران با تأسی از سیره اهل‌بیت(ع) و فرهنگ والای گذشت و بخشش، بر اهمیت صلح، سازش و آثار ارزشمند آن در جامعه تأکید و در نهایت تلاش‌ها به نتیجه رسید.

خلفیان تصریح کرد: اولیای دم با بزرگواری و گذشت کریمانه، به عشق امام رضا(ع) از حق قصاص خود صرف‌نظر کرده و رضایت خود را اعلام کردند؛ اقدامی که جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ رضوی، نوع‌دوستی و کرامت انسانی بود.

دادستان مرکز خوزستان افزود: بخشی از دیه این پرونده توسط انجمن حمایت از زندانیان پرداخت شد و در نتیجه، محکوم پس از ۱۵ سال از اجرای حکم قصاص رهایی یافت و فرصت دوباره‌ای برای زندگی به دست آورد.

وی با تأکید بر جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های دینی گفت: صلح و سازش همواره مورد تأکید خداوند متعال است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف، بزرگان، سران عشایر، معتمدین، روحانیون و خیرین، پیش از تشکیل پرونده قضایی برای حل اختلافات میان مردم اقدام مؤثر صورت گیرد.

خلفیان خاطرنشان کرد: به‌منظور تقویت انسجام و اتحاد میان طوایف، نشستی با حضور بابک عیوضی، معاون دادستان مرکز استان، سران عشایر، ریش‌سفیدان و خیرین در شهرستان شوش برگزار شد که در این جلسه طرفین با تأسی از آموزه‌های دینی، اخلاقی و سیره اهل‌بیت (ع) هم‌قسم شدند که کدورت‌ها را کنار گذاشته و زندگی مسالمت‌آمیزی را در کنار هم آغاز کنند.

وی ادامه داد: طرفین ضمن امضای صورت‌جلسه صلح و سازش، بر تداوم دوستی و برادری تأکید و مراتب قدردانی خود را از تلاش‌های دستگاه قضایی و دست‌اندرکاران این امر خیر اعلام نمودند.