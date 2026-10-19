قاچاقچی سوخت در مهریز به پرداخت بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۵۷۲ لیتر گازوئیل به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد.

وی افزود: با توجه به مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و شعبه علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۸۹ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش محموله محکوم کرد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد ادامه داد: با احتساب ۴۴ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال جریمه مربوط به خودروی حامل سوخت، مجموع محکومیت این پرونده به ۱۳۳ میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال رسید که پس از طی مهلت قانونی اجرا و پرونده مختومه شد.

نوروزی گفت: مأموران نیروی انتظامی در گلوگاه شهید مدنی شهرستان مهریز این محموله گازوئیل قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف کردند. سوخت در مخازن پلیمری جاساز شده بود و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.