به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، مراسم معارفه اعضای جدید هیات‌مدیره شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، در سالن کنفرانس ساختمان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و با حضور اعضای جدید هیات‌مدیره، مدیران فعلی و سابق باشگاه و جمعی از کارکنان کنونی و سابق این مجموعه برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در ادامه مهدی واعظی، مدیر روابط‌عمومی باشگاه استقلال اجرای برنامه را بر عهده گرفت.

در ابتدای مراسم علی تاجرنیا، رئیس هیات‌مدیره باشگاه استقلال ضمن خوشامدگویی به حاضران، از حمایت‌های هلدینگ خلیج فارس و همراهی سهامداران در مسیر توسعه این باشگاه قدردانی کرد و حضور این مجموعه اقتصادی به‌عنوان مالک استقلال را فرصتی ارزشمند برای عبور از مشکلات گذشته و فراهم شدن زمینه رشد و پیشرفت باشگاه دانست.

تاجرنیا با اشاره به گسترش فعالیت‌های استقلال در رشته‌های مختلف ورزشی اظهار داشت که این مجموعه در فصل گذشته با احتساب تیم‌های آکادمی، در ۱۴ رشته ورزشی و با ۲۸ تیم فعالیت داشت و پیش‌بینی می‌شود شمار تیم‌های استقلال در فصل جاری به حدود ۴۵ تیم در نزدیک به ۳۰ رشته ورزشی افزایش یابد. او تأکید کرد که این توسعه در کنار توجه به فوتبال، زمینه فعالیت گسترده‌تر در ورزش زنان و سایر رشته‌ها را نیز فراهم کرده است.

رئیس هیات‌مدیره استقلال همچنین با اشاره به ضرورت حرکت باشگاه به سمت درآمدزایی و خودکفایی مالی، ارتقای حاکمیت شرکتی، مدیریت هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار را از اولویت‌های پیش روی مجموعه دانست و بر اهمیت حضور مدیران باتجربه در حوزه‌های اقتصادی، مالی و زیرساختی تأکید کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح روند تغییرات در ترکیب هیات‌مدیره، توضیح داد که این تغییرات در چارچوب پایان دوره دوساله اعضای حقوقی و معرفی نمایندگان جدید شرکت‌های سهامدار صورت گرفته است. تاجرنیا همچنین از تلاش‌های مدیران و کارکنان باشگاه در عبور از شرایط دشوار گذشته و توسعه فعالیت‌های ورزشی مجموعه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد استقلال با بهره‌گیری از ظرفیت مدیریتی جدید، به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و بین‌المللی نزدیک‌تر شود.

در ادامه مصطفی متدین، عضو جدید هیئت‌مدیره باشگاه استقلال با ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه، بر اهمیت تأمین مالی و حرکت به سمت استقلال مالی باشگاه تأکید کرد. او با اشاره به تجربه‌های مدیریتی خود در حوزه صنعت و زیرساخت، حمایت هلدینگ خلیج فارس، همدلی میان مدیران و کارکنان و همراهی اعضای هیات‌مدیره را از عوامل مؤثر در بهبود شرایط استقلال دانست و ابراز امیدواری کرد روند توسعه و موفقیت‌های باشگاه در دوره جدید نیز ادامه یابد.

پس از او حسین حسین‌زاده، دیگر عضو جدید هیئت‌مدیره با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان مجموعه استقلال، این باشگاه را فراتر از یک مجموعه صرفاً ورزشی و دارای جایگاهی فرهنگی و اجتماعی توصیف کرد. او با اشاره به تغییر ماهیت فوتبال در دنیای امروز و تبدیل شدن آن به صنعتی مبتنی بر دانش، فناوری و تجارت، بر ضرورت بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی، توسعه فعالیت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه و ایجاد منابع درآمدی جدید تأکید کرد.

حسین‌زاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی مجموعه، ابراز امیدواری کرد با همدلی اعضای هیات‌مدیره، مدیران و کارکنان باشگاه، زمینه دستیابی به اهداف توسعه‌ای استقلال و تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی این مجموعه فراهم شود.

در بخش دیگری از مراسم سعید صادق‌پور، عضو جدید هیئت‌مدیره و مسئول حوزه مالی با اشاره به حدود ۳۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و مالی، ارتقای نظام حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت مالی، تقویت درآمدهای پایدار و رعایت حقوق سهامداران و سایر ذی‌نفعان را از اولویت‌های خود عنوان کرد.

صادق‌پور با تأکید بر اینکه تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه بخش‌های باشگاه است، همراهی هلدینگ خلیج فارس، حمایت سهامداران و تلاش مدیران و کارکنان را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد استقلال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، جایگاه خود را در عرصه ورزش کشور و رقابت‌های بین‌المللی ارتقا دهد.

در ادامه این مراسم کلیپی از دستاوردهای ورزشی باشگاه استقلال در فصل گذشته به نمایش درآمد که مروری بر فعالیت تیم‌های مختلف این مجموعه و افتخارات کسب‌شده در رشته‌های گوناگون ورزشی بود.

همچنین با پخش کلیپی حماسی از تاریخ باشگاه استقلال و پیوند نسل‌های مختلف هواداران با این مجموعه پرافتخار، بخشی از هویت تاریخی و جایگاه اجتماعی استقلال به تصویر کشیده شد.

در بخش دیگری از مراسم، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات علی نظری جویباری، محمودرضا بابایی، مجتبی فریدونی و سیدحسین علوی‌مقدم، اعضای پیشین هیات‌مدیره، از مصطفی متدین، حسین حسین‌زاده و سعید صادق‌پور، اعضای جدید با اهدای لوح تقدیر و با حضور جمعی از مدیران مجموعه استقبال و معارفه به عمل آمد. علی تاجرنیا و محمدرضا نجفی نیز همچنان در ترکیب هیات‌مدیره حضور خواهند داشت.

همچنین از تعدادی از مدیران و کارکنان سابق باشگاه که در دوره گذشته در مسیر فعالیت و پیشرفت این مجموعه نقش‌آفرینی کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر و یادبود تجلیل شد. این مراسم در پایان با ثبت عکس یادگاری حاضران به کار خود پایان داد.

باشگاه استقلال در دوره جدید مدیریتی، با تکیه بر حمایت سهامداران، تجربه اعضای هیات‌مدیره و تلاش مدیران و کارکنان خود، توسعه ساختار حرفه‌ای، تقویت بنیان‌های اقتصادی و تداوم موفقیت‌های ورزشی را در مسیر پیش رو دنبال می‌کند.