به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر جمعه در دیدار با حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با اشاره به ضرورت ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی، بر تقویت اقدامات پیشگیرانه، اصلاحی و فرهنگی برای کاهش وقوع جرم و جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های قضایی ناشی از اختلافات خانوادگی، تنش‌های میان همسایگان و مشکلات محیط کار است، اظهار کرد: ضعف مهارت‌های اخلاقی، نداشتن سعه صدر و ناتوانی در کنترل خشم از عواملی است که می‌تواند به بروز اختلاف و تشکیل پرونده‌های قضایی منجر شود.

امام جمعه تبریز با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، افزود: خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی باید از دوران کودکی و نوجوانی، مهارت‌های زندگی، کنترل خشم و رعایت حقوق دیگران را آموزش دهند تا زمینه بروز ناهنجاری‌ها و اختلافات اجتماعی کاهش یابد.

ضرورت اصلاح قوانین تعزیری و توسعه مجازات‌های جایگزین

مطهری‌اصل با اشاره به حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی، بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین تعزیری و استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه تعزیرات ظرفیت‌های فقهی و قانونی برای تسهیل امور و اصلاح برخی مجازات‌ها وجود دارد، اظهار کرد: توسعه استفاده از پابندهای الکترونیکی و طراحی مجازات‌های جایگزین متناسب با نوع جرم می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین خواستار بررسی و اصلاح برخی قوانین در کمیسیون قضایی مجلس شد و انضباط اجتماعی، اجرای قانون و تقویت ارزش‌های اخلاقی را از عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم برشمرد.

اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده‌ها

امام جمعه تبریز با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی حبس بر زندانیان و خانواده‌های آنان، اشتغال‌زایی در زندان‌ها را یکی از راهکارهای حمایت از معیشت خانواده‌ها و کمک به اصلاح رفتار زندانیان دانست.

وی تصریح کرد: دوری زندانی از جامعه و مشکلات معیشتی خانواده می‌تواند فشارهای روحی و اقتصادی مضاعفی ایجاد کند؛ ازاین‌رو باید زمینه اشتغال زندانیان فراهم شود تا آنان بتوانند با درآمد حاصل از کار، بخشی از نیازهای خانواده خود را تأمین کنند.

مطهری‌اصل با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در زندان‌ها، حفظ قرآن کریم و نهج‌البلاغه از سوی زندانیان را از جلوه‌های تأثیرگذاری برنامه‌های تربیتی دانست و بر تداوم این فعالیت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین حضور مبلغان دینی و طلاب جوان در زندان‌ها و برگزاری برنامه‌های معنوی، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، را در تقویت روحیه زندانیان و فراهم کردن زمینه اصلاح رفتار آنان مؤثر دانست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح رفتار زندانیان، حمایت از خانواده‌ها و بازنگری در سیاست‌های کیفری تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی و جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کند.