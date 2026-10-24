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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

۳ فرنگی کار ایران راهی نیمه نهایی شدند

۳ فرنگی کار ایران راهی نیمه نهایی شدند

غلامرضا فرخی، علی احمدی وفا و پیام احمدی کشتی‌گیران وزن ۸۲، ۶۰ و ۵۵ کیلوگرم کیلوگرم با شکست حریف خود در مرحله یک چهارم نهایی راهی نیمه نهایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان، در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده اند، غلامرضا فرخی در دور نخست استراحت داشت اما در مرحله دوم به مصاف زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی به سود فرخی به پایان رسید و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

فرخی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر ۰ مقابل برادو از مولداوی به پیروزی رسید و به نیمه نهایی رسید.

همچنین در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

احمدی وفا در مرحله یک چهارم نهایی برابر رضوان آرنات از رومانی قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۸-۰ برابر این حریف به پیروزی برسد.

 او بعد از ظهر در نیمه نهایی، در رقابتی سخت برابر گانیف قهرمان ازبکستانی جهان قرار خواهد گرفت.

در ادامه و در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی دور اول استراحت کرد و دور دوم با مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

احمدی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل الیت لالیت از هند قرار گرفت و موفق شد در ۷۰ ثانیه با نتیجه ۹-صفر برابر این حریف به پیروزی برسد. او بعد از ظهر در نیمه نهایی، در رقابتی سخت برابر گانیف نایب قهرمان ازبکستانی جهان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6987961
سیده فرزانه شریفی

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