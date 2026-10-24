به گزارش خبرگزاری مهر، کاووس همتی، گفت: برداشت خرمالو در استان فارس آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود باغداران امسال بیش از ۳۶۰۰ تن از این محصول را برداشت کنند؛ محصولی که فارس از نظر سطح زیر کشت، جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ظرفیت باغی استان افزود: فارس ۲۷۵ هکتار باغ خرمالو دارد که ۲۶۷ هکتار آن بارور و هشت هکتار دیگر هنوز به مرحله ثمردهی اقتصادی نرسیده است.

فارس؛ سومین استان کشور در سطح زیر کشت خرمالو

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به جایگاه این استان در تولید خرمالو گفت: فارس با در اختیار داشتن ۱۲ درصد از سطح زیر کشت این محصول، پس از گلستان و مازندران در رتبه سوم کشور قرار دارد.

به گفته وی، فارس با سهم ۱۱ درصدی از تولید خرمالوی کشور، چهارمین تولیدکننده این محصول پس از استان‌های گلستان، مازندران و تهران است.

همتی شهرستان‌های استهبان، مرودشت، جهرم و بیضاء را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیر کشت خرمالو در میان ۳۷ شهرستان استان معرفی کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از سه‌هزار و ۶۰۰ تن خرمالو از باغ‌های استان برداشت شود.

وی ادامه داد: خرمالوی تولیدی فارس علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخل استان، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

ارقام خرمالوی فارس؛ از قصردشتی تا ژاپنی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به گسترش باغ‌های خرمالو در سال‌های اخیر بیان کرد: افزایش تقاضای بازار و قیمت مناسب این میوه، زمینه توسعه باغ‌های خرمالو را در میان باغداران فراهم کرده است.

وی ارقام غالب خرمالو در استان را شامل قصردشتی، کاردی یا سیبی و ارقام ژاپنی از جمله فویو، هاچیا و سایجو دانست.

همتی درباره زمان برداشت و ویژگی‌های رسیدن این میوه توضیح داد: خرمالو برای افزایش ماندگاری در انبار و طول مسیر حمل‌ونقل، گاهی پیش از رسیدن کامل روی درخت برداشت می‌شود.

وی با اشاره به وجود اسید تانیک در خرمالوی نارس افزود: این ترکیب عامل ایجاد طعم گس در میوه است. خرمالو در گروه میوه‌های فرازگرا قرار دارد؛ به این معنا که پس از رسیدن به مرحله فیزیولوژیک، می‌تواند پس از برداشت نیز به رسیدگی ادامه دهد و به مرحله مصرف خوراکی برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین خاطرنشان کرد: خرمالو از منابع قابل توجه ویتامین C، فیبر غذایی و ترکیبات فنولی دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی به شمار می‌رود.