دستگیری کلاهبردار ۵ میلیارد ریالی با رسیدهای جعلی بانکی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بهمنی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری هنگام فروش یک دستگاه کنسول بازی PS5 در سایت دیوار، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: شاکی پس از انتشار آگهی فروش کنسول بازی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، با فردی تماس‌گیرنده برای فروش کالا به توافق رسید و پس از مراجعه خریدار به منزل، با مشاهده رسید بانکی ارائه‌شده، کالا را تحویل داد؛ اما چند ساعت بعد مشخص شد وجهی به حساب وی واریز نشده و رسید ارائه‌شده جعلی بوده است.

رئیس پلیس فتا استان فارس ادامه داد: بررسی‌های تخصصی مأموران نشان داد متهم با استفاده از هویت‌های جعلی و همین شیوه، به منازل سه شهروند دیگر که قصد فروش کنسول بازی داشتند مراجعه کرده و پس از ارائه رسیدهای بانکی جعلی، کالاهای آنان را نیز تحویل گرفته و متواری شده است.

بهمنی با اشاره به شناسایی و دستگیری متهم در یکی از محلات شیراز با هماهنگی قضایی گفت: متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به ارتکاب جرم اعتراف کرد و به کلاهبرداری از چهار شهروند به ارزش پنج میلیارد ریال اقرار داشت.

وی به شهروندان توصیه کرد برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، سامانه پیامکی حساب بانکی خود را فعال کنند و پیش از تحویل کالا، از واریز قطعی وجه به حساب خود اطمینان یابند.

رئیس پلیس فتا استان فارس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق وب‌سایت پلیس فتا در بخش گزارش‌های مردمی یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.