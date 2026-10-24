به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان قوچان با اشاره به حجم مسئولیت‌های دستگاه قضایی و دشواری فعالیت قضات اظهار کرد: حدود ۱۳ هزار قاضی در کشور مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای عدالت را بر عهده دارند و با وجود محدودیت‌های موجود، باید به مطالبات جمعیت کشور پاسخ دهند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط کاری و معیشتی قضات افزود: حمایت از مجموعه قضایی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت قضات اهمیت دارد تا این مجموعه بتواند وظایف خود را در قبال مردم به‌درستی انجام دهد.

وی با بیان اینکه ناامیدی در جامعه می‌تواند به تحقق اهداف جریان‌های معاند کمک کند، اظهار کرد: مسئولان در هر جایگاهی که قرار دارند باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و با عملکرد مناسب، زمینه تقویت امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

آذری همچنین با اشاره به ضرورت بصیرت در مواجهه با مسائل و مشکلات کشور گفت: بخشی از اقدامات دشمنان بر ایجاد انحراف در افکار عمومی و ترویج ناامیدی متمرکز است و برای مقابله با این شرایط، باید با آگاهی و شناخت درست مسائل حرکت کرد.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های مورد نیاز برای فعالیت در دستگاه قضایی بیان کرد: سعه صدر، مدیریت و بصیرت از ویژگی‌های مهمی است که قضات باید در انجام مسئولیت‌های خود به آن توجه داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت کشور و برخورداری مسئولان از صبر و بصیرت خواستار تلاش هماهنگ برای عبور از مشکلات و تقویت توانمندی‌های کشور شد.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از خدمات حسین ولیدخت در دوران تصدی ریاست دادگستری شهرستان قوچان قدردانی و بر اساس احکام صادرشده از سوی رئیس قوه قضاییه جمال فرزانه به عنوان رئیس جدید دادگستری قوچان معرفی و حسین ولیدخت به‌عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی منصوب شد.