به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات جهانی کشتی فرنگی به میزبانی آستانه قزاقستان، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۶ کشتی گیر ثبت نام کرده اند، فردین هدایتی در دور اول به مصاف فریدریکاس از لیتوانی رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد، هدایتی پس از اینکه به حریف پل زد او از ناحیه کتف مصدوم شد و از ادامه مسابقه انصراف داد و به این ترتیب فردین هدایتی پیروز این مسابقه شد. هدایتی در دور دوم به مصاف سیرلیبای از قزاقستان خواهد رفت.

رضا کایالپ دارنده ۱۳ مدال جهان و المپیک از ترکیه و سرگی سمینوف قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از روسیه در گروه هدایتی قرار دارند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده اند، محمدهادی ساروی در دور نخست استراحت دارد، در دور دوم به مصاف خلوئیان از ارمنستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۸ بر صفر به سود ساروی به پایان رسید و کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی پیروز میدان شد. او در مرحله بعد به مصاف برنده کوبلیاشویلی از گرجستان و ویوگ از آلمان خواهد رفت.

آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان در گروه ساروی قرار دارد.