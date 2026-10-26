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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

دستگیری ۳ تبعه خارجی با ۳۵ مدرک جعلی در یزد

دستگیری ۳ تبعه خارجی با ۳۵ مدرک جعلی در یزد

یزد- جانشین انتظامی استان یزد از دستگیری سه تبعه خارجی و کشف ۳۵ مدرک جعلی شامل گذرنامه و کارت کار در جریان شناسایی و انهدام باند جعل اسناد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس استان یزد ، سید محمد طاهر موسوی اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، اعضای یک باند جعل اسناد که در زمینه جعل مهر گذرنامه و مدارک هویتی و تابعیتی فعالیت داشتند، شناسایی شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی، سه تبعه خارجی را در شهر یزد دستگیر کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده، ۲۰ گذرنامه دارای مهر جعلی و ۱۵ کارت کار جعلی کشف شد.

جانشین انتظامی استان یزد با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و سپس به اردوگاه وحدت تحویل داده شدند.

کد مطلب 6990547

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