دستگیری ۳ تبعه خارجی با ۳۵ مدرک جعلی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس استان یزد ، سید محمد طاهر موسوی اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، اعضای یک باند جعل اسناد که در زمینه جعل مهر گذرنامه و مدارک هویتی و تابعیتی فعالیت داشتند، شناسایی شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی، سه تبعه خارجی را در شهر یزد دستگیر کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده، ۲۰ گذرنامه دارای مهر جعلی و ۱۵ کارت کار جعلی کشف شد.

جانشین انتظامی استان یزد با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و سپس به اردوگاه وحدت تحویل داده شدند.