صدرنشینی جزیره قشم با پیروزی برابر نیروی زمینی در لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال جزیره قشم نماینده استان هرمزگان در این رقابت‌ها عصر دوشنبه میهمان تیم نیروی زمینی تهران بود که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده هرمزگان به پایان رسید.

شاگردان مجتبی جباری در ادامه روند موفقیت آمیز خود چهارمین پیروزی متوالی را به دست آوردند تا با ثبت چهار برد و سه تساوی بدون شکست و با کسب ۱۵ امتیاز در صدر جدول لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار بگیرند.

رضا خانی در دقیقه ۱۸ و ابوالفضل سوختانلو در دقیقه ۹۲ گل‌های تیم جزیره قشم را در این مسابقه به ثمر رساندند تا نماینده هرمزگان با کسب سه امتیاز ارزشمند جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند.

عملکرد قابل‌توجه تیم فوتبال جزیره قشم در هفت هفته ابتدایی لیگ دسته اول توجه محافل فوتبالی هرمزگان را به خود جلب کرده است. این تیم با هدایت مجتبی جباری توانسته فراتر از انتظارات ظاهر شود و با ثبت نتایج مطلوب خود را به عنوان یکی از تیم‌های موفق این رقابت‌ها مطرح کند.

ادامه این روند و حفظ ثبات در نتیجه‌گیری می‌تواند شانس جزیره قشم را برای رقابت در مسیر صعود به لیگ برتر فوتبال ایران افزایش دهد.

مجتبی جباری در دیدار مقابل نیروی زمینی تهران شهاب عادلی، رامتین سلیمان‌زاده، محمدحسین دل‌زنده‌نژاد، صالح رستمی، ابوالفضل سوختانلو، فردین بحری، عارف غلامپور، رضا خانی، حمیدرضا بهبودی، متین رنجبری و امین قاسمی‌نژاد را در ترکیب اصلی تیم خود قرار داد.

تیم فوتبال جزیره قشم در هفته آینده رقابت‌ها روز دوشنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۶:۴۵ در بوشهر به مصاف شاهین بندرعامری خواهد رفت.

در سوی دیگر تیم پالایش نفت بندرعباس دیگر نماینده هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. نتایج ضعیف این تیم به جدایی سرمربی، مدیرعامل و اعضای کادر فنی انجامیده و پالایش نفت بندرعباس در شرایط فعلی بدون سرمربی به کار خود ادامه می‌دهد.

در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره حضور ایمان مبعلی روی نیمکت سرمربیگری این تیم مطرح شده است اما تاکنون خبر رسمی درباره انتخاب سرمربی جدید اعلام نشده است.

پالایش نفت بندرعباس روز سه‌شنبه ۵ آبان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس از ساعت ۱۷:۳۰ میزبان مس رفسنجان خواهد بود.