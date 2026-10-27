مطالعات فاز اول سد کلارود به پایان رسید

حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران، پایان مطالعات فاز اول طرح سد کلارود اعلام شده است.

وی افزود: بر اساس پاسخ‌های دریافتی، این طرح اکنون در فرآیند اخذ مجوزهای لازم و تخصیص ردیف اعتباری قرار دارد و پیگیری این مراحل برای فراهم شدن زمینه پیشبرد پروژه ضروری است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت طرح‌های زیرساختی حوزه آب بیان کرد: تکمیل فرآیندهای مطالعاتی، دریافت مجوزهای قانونی و تأمین اعتبار از مراحل لازم برای ورود طرح به مرحله اجرا به شمار می‌رود.

نتاج تأکید کرد: پیگیری روند اداری و اعتباری طرح سد کلارود تا مشخص شدن مراحل بعدی آن ادامه خواهد داشت.