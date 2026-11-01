کشف فرار مالیاتی ۷۵۰ میلیارد ریالی یک تولیدکننده رنگ در همدان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، سیدمحمدرضا احمدی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از موفقیت بازرسان در کشف یک مورد فرار مالیاتی در همدان خبر داد و گفت که از طریق بررسی دقیق نرم‌افزارهای مالی یک تولیدکننده و توزیع‌کننده انواع رنگ، فرار مالیاتی این شخص فعال در استان محرز شده است، در همین راستا بیشتر بخوانید شامل تعریف ۵۷ پروژه عمرانی کرمان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز مطرح می‌باشد؛ احمدی افزود که پس از طی فرایند رسیدگی و احراز فرار مالیاتی این شخص تولیدکننده و توزیع‌کننده انواع رنگ در سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲، اوراق تشخیص به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال صادر و وصول گردیده است.