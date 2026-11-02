حجت الله درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان استان مرکزی، تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان و فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم به این اقلام با حداقل قیمت است.

وی افزود: در همین راستا، اقداماتی برای شناسایی و تعیین حدود ۱۰ نقطه در سطح شهر اراک انجام شده است تا در روزهای آینده، ۱۲ قلم از کالاهای اساسی و پرمصرف مورد نیاز مردم در این مراکز عرضه شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: رویکرد اصلی این طرح، کوتاه‌کردن زنجیره توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری است تا کالاها با کمترین هزینه از تأمین‌کننده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

درودگر ادامه داد: تلاش بر این است که تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن سودی حداقلی، محصولات خود را به‌صورت مستقیم عرضه کنند تا ضمن کاهش قیمت نهایی، فشار اقتصادی بر خانوارها نیز کاهش یابد.

وی تأکید کرد: دسترسی آسان شهروندان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، از اولویت‌های این برنامه است و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های تأمین و توزیع، زمینه اجرای مطلوب آن فراهم شود.

درودگر گفت: هدف نهایی این اقدام، ایجاد تعادل بیشتر در بازار، حمایت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از تعدد واسطه‌ها در فرآیند توزیع کالاهای اساسی است.