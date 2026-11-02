به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گنبدکاووس با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما گفت: دستگاه‌های اجرایی باید برای عبور از شرایط احتمالی کمبود گاز آمادگی لازم را داشته باشند و اقدامات مرتبط با تأمین سوخت جایگزین را پیگیری کنند.

وی افزود: برخی دستگاه‌ها برای ذخیره‌سازی سوخت دوم اقدام کرده‌اند، اما مدیرانی که هنوز در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند باید حداکثر ظرف ۱۰ روز گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.

هاشمی با اشاره به اهمیت تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد: پیگیری و اولویت‌بندی سوخت کشاورزان باید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا در این بخش مشکلی ایجاد نشود.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی در روزهای پیش‌رو گفت: دستگاه‌های مسئول باید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای مدیریت بحران برف و سرما را بررسی و برای مواجهه با شرایط احتمالی آماده کنند.

فرماندار ویژه گنبدکاووس مدیریت مصرف گاز و برق در ادارات و منازل را ضروری دانست و افزود: اطلاع‌رسانی به مردم برای مصرف بهینه انرژی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن افزایش آگاهی عمومی، نگرانی و التهاب در جامعه ایجاد نشود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود از میزبانی گنبدکاووس برای برگزاری اجلاسیه نماز شهرستان در ۲۵ آذر خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه همکاری و مشارکت داشته باشند.

فرماندار ویژه گنبدکاووس بر ضرورت نظارت بر بازار، تأمین کالاهای اساسی، عملکرد نانوایی‌ها و وضعیت عرضه و وزن نان تأکید کرد و خواستار نظارت بر تأمین و توزیع وسایل گرمایشی و سوخت مورد نیاز مردم در فصل سرد سال شد.