به گزارش خبرنگار مهر، سعید تقی‌زاده از تبدیل ۷۹۳۵ فقره سند مالکیت املاک دستگاه‌های اجرایی استان به اسناد تک‌برگ دولتی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تثبیت مالکیت دولت، صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی و جلوگیری از تعرض به حقوق و املاک دولتی انجام شده است.

وی با اشاره به مسئولیت این اداره‌کل در جایگاه امین اموال دولت در استان افزود: شناسایی، احراز و تثبیت مالکیت املاک دولتی، مستندسازی دارایی‌ها، توسعه سامانه‌های ثبت و نظارت الکترونیکی و ساماندهی اموال منقول دستگاه‌های اجرایی از جمله برنامه‌های در دست پیگیری است.

تقی‌زاده با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق اموال، دارایی‌ها، بدهی‌ها و مطالبات دولت بیان کرد: طی سال‌های گذشته، ۸۷۵۴ فقره سند مالکیت عادی و دفترچه‌ای برای تبدیل به اسناد تک‌برگ دولتی به ادارات و نواحی ثبتی استان تحویل شده که تاکنون ۷۹۳۵ فقره، معادل ۹۱ درصد، تعیین‌تکلیف و به سند تک‌برگ رسمی و دولتی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: برای رفع موانع حقوقی و ثبتی سایر املاک، از جمله مشکلات مربوط به تعیین حریم راه‌ها، ابعاد املاک و تعدد معارضان، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و پیگیری‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از ساماندهی اسناد مالکیت دولتی در مخزن اسناد خزانه خبر داد و گفت: تاکنون برای ۲۴ هزار و ۲۱۴ برگ از اسناد مالکیت تک‌برگ دولتی، در بستر سامانه «سادا نوین» نمایه‌گذاری و لیبل‌گذاری انجام شده است.

ثبت اطلاعات ۹۲ هزار ملک دولتی در سامانه سادا نوین

تقی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیندهای مدیریت دارایی‌های دولت گفت: اطلاعات ۹۲ هزار ملک متعلق به دولت که حق بهره‌برداری از آن‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد، با هدف احراز یا تثبیت مالکیت در سامانه «سادا نوین» بارگذاری شده است.

وی افزود: برای تسلط بیشتر کاربران دستگاه‌های اجرایی بر فرآیندهای ثبت اطلاعات، تاکنون یک‌هزار و ۳۰۰ نفر آموزش‌های تخصصی لازم را فرا گرفته‌اند و برنامه‌های آموزشی و کارگاهی به‌صورت روزانه برای دو دستگاه اجرایی برگزار می‌شود.

صدور ۱۸ گواهی برای املاک فاقد سند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه به وضعیت املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۰ بازدید میدانی از این املاک توسط کارشناسان اداره‌کل انجام شده است.

تقی‌زاده افزود: پرونده‌های بررسی‌شده برای صدور گواهی «بند دال» به اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت ارسال شده که تاکنون به صدور ۱۸ فقره گواهی منجر شده و ۵۰ پرونده دیگر نیز در نوبت صدور قرار دارد.

صدور مجوز فروش ۱۲۳ خودروی دولتی در فارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی ناوگان خودروهای دولتی دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت و اظهار کرد: تمامی درخواست‌های خرید، فروش و انتقال خودروهای دولتی در کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی به مسئولیت این اداره‌کل بررسی می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس خاطرنشان کرد: تاکنون در این کمیسیون مجوز فروش ۱۲۳ دستگاه خودرو، اسقاط ۲۳ دستگاه و خرید ۱۳۱ دستگاه خودروی جدید صادر شده است.