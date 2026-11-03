به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه خانم طیبه ذورالنوار فرد مادر سردار شهید «محمدعلی فرهادیان» دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این مادر شهید عصر امروز سه شنبه ۱۲ آبان‌ماه در دارالرحمه شیراز برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است سردار شهید حاج محمدعلی فرهادیان، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، سال ۱۳۳۹ در شیراز دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خود را در مدارس مولوی، استخر و کمال‌الملک شیراز گذراند و موفق به دریافت دیپلم اقتصاد شد.

وی از دوران کودکی به همراه پدر در مسجدالزهرا (س) حضور می‌یافت و به فعالیت‌های مذهبی علاقه‌مند بود. دست‌نوشته‌های او از سخنان و رهنمودهای امام خمینی (ره) بر دیوارهای این مسجد، همچنان به‌عنوان یادگاری از دوران حضورش باقی مانده است.

با آغاز جنگ تحمیلی، فرهادیان به جمع رزمندگان لشکر المهدی (عج) پیوست و در عملیات‌های مختلف، از جمله عملیات والفجر ۲ شرکت کرد. وی در جریان این عملیات از ناحیه سر و هر دو چشم مجروح شد.

این رزمنده شجاع سرانجام پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۵، در حالی که هنگام شب مشغول وضو گرفتن بود، بر اثر اصابت خمپاره‌های دشمن بعثی به شهادت رسید و به خیل شهدای دفاع مقدس پیوست