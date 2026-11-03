به گزارش خبرنگار مهر، با حضور پرشور فرهنگیان و دانش آموزان در دو مرکز آموزشی شهرستان گناوه از پیکر مطهر شهید گمنام استقبال شد.

در این آیین که صبح سه‌شنبه برگزار شد، برنامه‌های مختلف فرهنگی و معنوی از جمله روایتگری دوران دفاع مقدس ، بیان خاطراتی از حماسه‌آفرینی رزمندگان و دکلمه‌خوانی در وصف شهدا و جایگاه والای شهادت اجرا شد.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد.



حضور پیکر مطهر شهید گمنام در این مراکز آموزشی، فرصتی برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با بخشی از تاریخ دفاع مقدس و تبیین ارزش‌های ایثار، مقاومت و فداکاری فراهم کرد.



در این مراسم دانش‌آموزان و فرهنگیان با ادای احترام به مقام شامخ این شهید گمنام، یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.