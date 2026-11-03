به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر نظری در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت مأموران پاسگاه انتظامی گهکم هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور حاجی‌آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد ارزش سوخت قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد، همچنین خودروی توقیفی به پارکینگ منتقل شد.

نظری در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی در راستای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.