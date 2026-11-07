به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه آلمریا اسپانیا که کریستیانو رونالدو فوق‌ستاره پرتغالی فوتبال جهان، ۲۵ درصد از سهام آن را در اختیار دارد از تصمیم خود برای حمایت مالی از خانواده خسوس دِ میگل، مهاجم فقید تیم تنریف، خبر داد.

باشگاه آلمریا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به ابتکار محمد الخریجی رئیس این باشگاه تمامی درآمد حاصل از فروش بلیت دیدار خانگی این تیم مقابل تنریف در هفته سی‌وچهارم رقابت‌های لیگ دسته دوم اسپانیا به خانواده این بازیکن اختصاص خواهد یافت.

«خسوس دِ میگل» مهاجم ۳۰ ساله تیم تنریف در جریان دیدار این تیم مقابل آندورا پس از برخورد با دروازه‌بان حریف دچار مصدومیت شدیدی شد و با وجود انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

باشگاه آلمریا در این بیانیه با ابراز همدردی با خانواده این بازیکن تأکید کرد که هیچ اقدامی نمی‌تواند جای خالی یک عزیز را پر کند اما فوتبال تنها به رقابت در زمین محدود نمی‌شود و حمایت و همبستگی در روزهای دشوار نیز بخشی از ارزش‌های این ورزش است.

مسئولان آلمریا همچنین از خانواده دِ میگل دعوت کرده‌اند تا در صورت امکان به عنوان میهمان ویژه در ورزشگاه حضور پیدا کنند و دیدار دو تیم را از نزدیک تماشا کنند.