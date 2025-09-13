انضباط بازار؛ معیشت پایدار
خبرگزاری مهر – گروه استانها: رهبر انقلاب در دیدار خود با دولتمردان با تأکید بر «انضباط بازار» و «پیگیری جدی تصمیمات تا حصول نتیجه»، نقشه راهی عملیاتی برای تأمین معیشت پایدار ارائه کردند و خواستار برنامه ریزی مسئولان برای بهبود هر چه بیشتر وضعیت معیشتی جامعه شدند.
ایشان بر کنترل قیمتها در بازار و بهبود معیشت با ارائه راهکارهای عملیاتی تاکید کردند و فرمودند: «معیشت مردم مهمترین مسئله است و برای انضباط بازار چارهاندیشی شود».
با توجه به اهمیت این موضوع در این پرونده روند کنترل قیمتها در استانهای مختلف و برنامه ریزی برای بهبود معیشت مردم مورد بررسی قرار میگیرد.